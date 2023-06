Hamilton elvétve mond ilyesmit Verstappenről

Max Verstappen (Red Bull) újabb tökéletes hétvégét hagyott maga mögött, és az időmérőt követően a Formula–1-es Kanadai Nagydíjon is diadalmaskodott. A riválisok nem állították őt nagy feladat elé, ennek híján a kétszeres világbajnok az abroncsaival harcolt, majd a futam után örömmel vette tudomásul, hogy ő érte el a Red Bull történetének századik futamgyőzelmét.

Jellemző kép: Verstappen elől, Hamilton és Alonso pedig egymással bíbelődik Fotó: AFP/NurPhoto/Jakub Porzycki

– Nagyjából úgy alakult a verseny, mint amire számítottam, de nem volt sima futam. A gumikkal küzdöttem, mert másképp viselkedtek, mint pénteken. Csúszkáltam, nehéz volt az abroncsokat melegen tartani, gyorsan elveszítettük a tapadást. Talán ezért nem volt akkora az előnyöm, mint máskor, illetve volt biztonsági autós szakasz is. De az a legfontosabb, hogy nyertünk – magyarázta a Red Bull holland pilótája, aki a jubileumról is megemlékezett. – Ez a csapat századik futamgyőzelme, ami egészen hihetetlen. Ez csodálatos, jó napunk volt. Nem számítottam rá, hogy ilyen számokat érhetek, érhetünk el. Élvezzük a sikert, de továbbra is keményen dolgozunk.

Alonso Verstappen helyett Hamiltonnal csatázott

Fernando Alonso (Aston Martin) már a rajtnál elveszített egy pozíciót, ez pedig meglátása szerint rányomta a bélyegét a versenyére.

– Talán bíztunk benne, hogy nagyobb kihívás elé tudjuk állítani a Red Bullt, de a rajtnál pozíciót veszítettem Lewisszal szemben, emiatt azután a Mercedesszel kellett csatáznom. Lewis az egész versenye alatt nyomás alatt tartott, így nem tudtam kiengedni. Nagy csatát vívtunk egymással. Bárcsak kicsit gyorsabbak lettünk volna, akkor a Red Bull-lal is szorosabb csata alakulhatott volna ki. Kemény futam volt, sokat kivett belőlem – vallotta be a kétszeres vb-győztes spanyol versenyző, aki nem tudja, milyen technikai malőr lépett fel az autójában. – Nem igazán tudom, hogy mi volt a probléma, mert nem árulta el a csapat – valószínűleg azért, hogy ne aggódjak túlságosan. Én jónak éreztem az autót, de követtem az utasításokat. Ez remélhetőleg az jelenti, hogy van még tartalékunk, szóval legközelebb nagyobb nyomást helyezhetünk Maxra.

Lewis Hamilton (Mercedes) elégedett volt a harmadik hellyel, és úgy látja, csapata nagyot lépett előre.

– Ez jó hétvége volt a csapatnak. Lassan, de zárkózunk fel a többiekhez. Az Aston Martin előrelépett, a fejlesztési csomagjuk jól működik. Mi is dolgozunk, további fejlesztésekkel jelentkezünk. Ugyanakkor jó látni, hogy egyre közelebb kerülünk a riválisokhoz, és most dobogós helyen végeztünk – mondta rekordbajnok, majd két vetélytársát méltatta, amit Verstappen esetében nem túl gyakran tesz meg. – Megtisztelő két világbajnok mellett állni a dobogón. Izgatott voltam, hogy megszerezzem a harmadik helyet, és ott legyek mellettük. Sajnos ma nem voltunk elég gyorsak, hogy legyőzzük őket, de előre tudtuk, hogy nem ez lesz a legkedvezőbb pálya a számunkra, mert a lassabb kanyarokban nem működik jól az autó. Ezekben veszítettem sokat Fernandóhoz és Maxhoz képest. Sok munka vár még ránk, több leszorítóerőre van szükségünk. Hiszem, hogy utolérjük a riválisokat, ma nem jártunk tőlük nagyon messze, úgyhogy összességében jó irányba haladunk.

Borítókép: Balról jobbra Fernando Alonso, Adrian Newey, Max Verstappen és Lewis Hamilton (Fotó: AFP/NurPhoto/Jakub Porzycki)