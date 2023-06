Modricéknak a könnyek, a spanyoloknak az arany jutott

Két sikerre éhes csapat jutott be a Nemzetek Ligája döntőjébe. Spanyolország a 2012-es Európa-bajnokság megnyerése óta vár az újabb diadalra, a horvát válogatott pedig az elmúlt két világbajnokságon elért ezüst- és bronzérem után végre az aranyat is szerette volna megkaparintani egy tornán.

Modricék ezúttal a spanyolokkal szemben maradtak alul a döntőben Fotó: AFP/KENZO TRIBOUILLARD

A spanyolok az első tizenöt perc alatt kétszer is veszélyeztettek a horvát térfélen, de egy alkalommal Álvaro Morata két méterről Dominik Livakovic kapusba rúgta a labdát (ráadásul lesen is volt a támadó), később pedig Gavi lövése milliméterekkel kerülte el a kaput. A szlávok részéről Ivan Perisic járt a legközelebb a gólszerzéshez, a Tottenham Hotspur középpályása Luka Modric szabadrúgása után próbálta a hálóba fejelni a labdát, ám Unai Simón vetődve útjába állt a kísérletnek.

Az első félidőben nem született gól, de ugyanez volt igaz a másodikra is, pedig a spanyolok nagyon igyekeztek, kilenc – többségében pontatlan – lövéssel is próbálkoztak. A rendes játékidő utolsó perceiben a kapujuk elé szorították a horvátokat, és Ansu Fati a 84. percben eldönthette volna a trófea sorsát, de Perisic a gólvonalról menteni tudott. A 90. percben Marco Asensio a kapu mellé durrantotta a labdát, maradt a 0-0, következhetett a ráadás.

Ekkor Dani Olmo lehetett volna a spanyolok nyerőembere, ha nem puskáz el két helyzetet is. De megtette, tizenegyespárbajba torkollott a meccs. Ezt általában jól bírják a horvátok, most viszont a spanyolok föléjük kerekedtek (utóbbi csapatban csak egy, míg a kockás mezeseknél két lövő is hibázott), és ez Nemzetek Ligája-aranyat ért a Luis de la Fuente irányította gárdának.

Nemzetek Ligája, döntő:

Horvátország–Spanyolország 0-0 (0-0, 0-0, 0-0), tizenegyesekkel 5-6 bronzmérkőzés:

Hollandia–Olaszország 2-3 (0-2)

gólszerzők: Bergwijn (68.), Wijnaldum (90.), illetve S. Dimarco (6.), Frattesi (23.), Chiesa (73.)

Borítókép: Spanyolország nyerte a Nemzetek Ligáját (Fotó: AFP/JOHN THYS)