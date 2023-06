A spanyolokat a döntőbe, magát a Realhoz lőtte a csatár?

Spanyolország nyeregben érezhette magát Olaszországgal szemben, mert Yéremi Pino Leonardo Bonucci hibáját kihasználva már a 3. percben megszerezte a vezetést. Mindent eldöntő gólról azonban szó sem volt, az olaszokat nem viselte meg nagyon a bekapott találat, és már a 11. percben megérkezett a válasz: Ciro Immobile egy kezezés miatt megítélt büntetőt értékesített. A szünetre akár előnyben is lehetett volna az Európa-bajnok, de Davide Frattesi gólját les miatt érvénytelenítették, így a második félidőre maradt a döntés – annak is a legvégére. Már-már úgy tűnt, hogy a Horvátország–Hollandia mérkőzést követően a második elődöntő is hosszabbításba torkollik, de a 88. percben Joselu lesipuskás góljának köszönhetően a spanyolok jutottak a döntőbe.

A spanyolok nyerőembere, Joselu hamarosan a királyi gárda mezét öltheti magára? Fotó: AFP/Anadolu Agency/Burak Akbulut

Az Espanyol csatára meggyőző statisztikákkal rendelkezik a spanyol válogatottban. 33 évesen az olaszok elleni mindössze a harmadik mérkőzése volt a nemzeti csapatnál, de eddigi öt lövéséből négy kaput talált, háromból pedig egyenesen gól született.

Joseluról az a hír járja, hogy hamarosan bejelentheti az érkezését a Karim Benzema távozását követően új támadóit kereső Real Madrid. Ráadásul a Cadena Cope szerint ő lehet a királyi gárda egyetlen további nyári szerzeménye (ez alapján Harry Kane és Kylian Mbappé végül nem Madridban köt ki).

Joselu erről mindössze ennyit jegyzett meg a meccs után:

– Következő év a Real Madridnál? Jól érzem magam itt, a családom a lelátókról figyel – tért ki a válaszadás elől a játékos, akinek a csapata teljesítményéről már több mondanivalója volt: – Kiváló meccset játszottunk, majdnem az egész második félidőben domináltunk, csak a gól hiányzott a játékunkból. Megérdemelt győzelem volt. Örülök a gólomnak, mert a döntőbe jutottunk, és trófeát nyerhetünk.