Provokációval vagy nélküle, Montenegró a legfőbb rivális

A G csoportban azzal kezdődött a selejtezősorozat még márciusban, hogy Montenegró 1-0-ra nyert Bulgáriában. Akkor inkább örültünk ennek az eredménynek, mert igazolódni látszottak a bolgárok válságáról szóló hírek. S nem is kellett csalódnunk, három nappal később a magyar válogatott imponáló fölénnyel ütötte ki 3-0-ra Bulgáriát. Ugyanakkor Montenegró noha odahaza 2-0-ra kikapott Szerbiától, de a szerbek csupán a hajrában kerekedtek felül, Vlahovic, a Juventus sztárja csak a 76. percben szerzett vezetést.

Dusan Vlahovics két góljával nyert Szerbia Montenegró vendégeként (Fotó: UEFA)

Még nem nyertünk Montenegró ellen

Montenegrót nem lehet félvállról venni, sőt illik ennél is elővigyázatosabban fogalmazni: Montenegró kemény dió. Ezt a múltban is megtapasztalhattuk. Eddig háromszor találkoztunk a csupán hatszázezer lakosú balkáni miniállam válogatottjával. Mindháromszor barátságos meccsen, vendégként kétszer is (2007, 2019) 2-1-es vereség, 2008-ban idehaza 3-3-as döntetlen lett a vége.

A mieink elleni 2007-es meccs volt Montenegró első hivatalos mérkőzése az önállósulás után, a legutóbbi alkalommal, 2019-ben már Marco Rossi irányította a magyar válogatottat, tehát személyes tapasztalatai is vannak.

Montenegró válogatottját persze démonizálni is túlzás lenne. Önállosulva egyszer sem jutott ki világversenyre, legjobb selejtezős eredményeként a 2014-es és a 2018-as világbajnokságról is a selejtezőcsoportjában harmadikként maradt le. A mélypontot pedig a 2021-es Eb-selejtező jelentette, akkor csupán három döntetlenre futotta a balkáni csapattól.

Joveticra és Krstovicra kell figyelni

Montenegró újabban mintha adós lenne a nagy sztárok kinevelésével. Még a jugoszláv időkben Predrag Mijatovic és Dejan Savicevic is montenegróiként került be a válogatottba, aztán Mirko Vucinic a Romában és a Juventusban is ontotta a gólokat. Őket követve Stevan Jovetic egyenesen minden idők legeredményesebb montengrói labdarúgója a 67 válogatott meccsen szerzett 31 góllal, de a Fiorentinát, az Internazionalét, a Manchester City és a Sevillát is megjárt csatár 33 évesen már túl van a csúcson, két éve a Hertha játékosa, így az ő lelkén is szárad Dárdai Pál szeretett berlini csapatának a kiesése.

Jovetic mellett a jelenlegi keretből Stefan Savic (Atlético Madrid) és Sead Haksabanovic (Celtic) emelhető ki. No és persze Danijel Petkovic, Driton Camaj és Stefan Loncar, akik az NB I-ben futballoznak, előbbi kettő a Kisvárda, utóbbi a DVSC színeiben. S ne feledkezzünk meg a Dunaszerdahely csatáráról, Nikola Krstovicról se, annál inkább, mert remek idényt zárt, tizennyolc góllal járult hozzá a DAC ezüstérméhez.

Savic, Jovetic és Krstovic kaliberű játékosa persze a magyar válogatottnak is akad, sőt a magyar keret egyértelműen erősebb. Ezt nem elfogultság mondatja velünk, a Transfermarkt adatai szerint a montenegrói válogatott piaci értéke összesen 44,2, a magyaré viszont 112,65 millió euró. A világranglistán elfoglalt helyezés (33. illetve 69.) alapján is Marco Rossi csapata az esélyesebb. A mieink mégis tartanak Montenegrótól. És ez nem csupás a szokásos udvariasság. Vagy történt valami a múltban, vagy kiszúrtak a magyarok valamit, mindenesetre nem lehet véletlen, hogy Lang Ádám szokatlanul erős szavakkal jellemezte a szombati ellenfelet még a hét elején.