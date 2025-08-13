Omelcsenko írásában hangsúlyozta, hogy miközben az ukrán fegyveres erők – bár komoly kihívások mellett – viszonylag sikeresen visszaverik az orosz támadásokat, a magyar hadsereg a határ mentén feszültséget kelt és provokációkat hajt végre. Ezzel egy időben a magyar titkosszolgálatok felderítő tevékenységet folytatnak és toboroznak a kárpátaljai térségben.

Még az orosz invázió teljes körű megindítása előtt a magyar kormány csapatokat vezényelt az ukrán határhoz. Hivatalos indoklás szerint ez a menekültek tömeges beáramlásának ellenőrzését és a fegyveres csoportok illegális határátlépési kísérleteinek megakadályozását szolgálta. Omelcsenko azonban úgy véli, a valódi cél egészen más volt.

Véleménycikkében azt állítja, bizalmas értesülései szerint,

ha az orosz erők sikeresen előrenyomulnak és elfoglalják Kijevet, a magyar hadsereg feladata az lett volna, hogy megszállja Kárpátalját, hamis népszavazást tartson, majd bejelentse a terület csatlakozását Magyarországhoz – a Kreml által a Krím, valamint a Donyecki és Luhanszki területek annektálásánál alkalmazott forgatókönyv mintájára.

A publicista szerint erről Orbán kormányában nyilvánosan senki nem beszélt, ám a hírszerzési információk egyértelműen erre utaltak.

Omelcsenko írásában hangsúlyozta, hogy értesüléseit Orbán politikai lépései is alátámasztották:

blokkolta Ukrajna NATO- és EU-csatlakozási törekvéseit, s elutasította a fegyverszállításokat Kijev számára.

A publicista állítása szerint a moszkvai forgatókönyv részeként Orbán tudatosan szította a feszültséget az ukrajnai magyar kisebbség ügyében, főként a magyar nyelvhasználat állítólagos korlátozásának témáját kihasználva. Ezzel párhuzamosan a két magyar főkonzulátuson – Ungváron és Beregszászon – titokban tömegesen adtak át magyar állampolgárságot a helyi lakosoknak. A magyar útlevelek átvételekor az ukrán állampolgárok ünnepélyesen hűségesküt tettek Magyarországnak.