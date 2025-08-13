Durva vádakkal illeték Ukrajnából Orbán Viktort

Orbán ViktorvádUkrajnaOmelcsenko

Megdöbbentő állítások fogalmazódtak meg. Ukrajna ezúttal is messzire ment. Képtelen vádakkal támadják Orbán Viktort és Magyarországot. Kárpátalja ügyében hergelnek Brüsszel kedvencei.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 9:55
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Hrihorij Omelcsenko lejárató cikkében azt írta, szerinte az Orbán Viktor vezette magyar kormány rendkívüli állapotot hirdetett Magyarországon. Ez – hírszerzési értesülései szerint – része annak az orosz vezérkar által kidolgozott tervnek, amelynek célja az ukrán hídfőállások szétszórása, hogy csapataik ne tudjanak hatékonyan védekezni az ukrán–orosz front legkritikusabb pontjain – számolt be az Origó.

„A neofasiszta Orbán kémjei Ukrajnában: hogyan készítette elő Putyin ügynöke Kárpátalja elfoglalását” – ezzel a címmel jelentetett meg „elemzést” Hrihorij Omelcsenko (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)
Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

Omelcsenko írásában hangsúlyozta, hogy miközben az ukrán fegyveres erők – bár komoly kihívások mellett – viszonylag sikeresen visszaverik az orosz támadásokat, a magyar hadsereg a határ mentén feszültséget kelt és provokációkat hajt végre. Ezzel egy időben a magyar titkosszolgálatok felderítő tevékenységet folytatnak és toboroznak a kárpátaljai térségben.

Még az orosz invázió teljes körű megindítása előtt a magyar kormány csapatokat vezényelt az ukrán határhoz. Hivatalos indoklás szerint ez a menekültek tömeges beáramlásának ellenőrzését és a fegyveres csoportok illegális határátlépési kísérleteinek megakadályozását szolgálta. Omelcsenko azonban úgy véli, a valódi cél egészen más volt.

Véleménycikkében azt állítja, bizalmas értesülései szerint, 

ha az orosz erők sikeresen előrenyomulnak és elfoglalják Kijevet, a magyar hadsereg feladata az lett volna, hogy megszállja Kárpátalját, hamis népszavazást tartson, majd bejelentse a terület csatlakozását Magyarországhoz – a Kreml által a Krím, valamint a Donyecki és Luhanszki területek annektálásánál alkalmazott forgatókönyv mintájára.

A publicista szerint erről Orbán kormányában nyilvánosan senki nem beszélt, ám a hírszerzési információk egyértelműen erre utaltak.

Omelcsenko írásában hangsúlyozta, hogy értesüléseit Orbán politikai lépései is alátámasztották: 

blokkolta Ukrajna NATO- és EU-csatlakozási törekvéseit, s elutasította a fegyverszállításokat Kijev számára.

A publicista állítása szerint a moszkvai forgatókönyv részeként Orbán tudatosan szította a feszültséget az ukrajnai magyar kisebbség ügyében, főként a magyar nyelvhasználat állítólagos korlátozásának témáját kihasználva. Ezzel párhuzamosan a két magyar főkonzulátuson – Ungváron és Beregszászon – titokban tömegesen adtak át magyar állampolgárságot a helyi lakosoknak. A magyar útlevelek átvételekor az ukrán állampolgárok ünnepélyesen hűségesküt tettek Magyarországnak.

Omelcsenko szerint a konzulátus munkatársai figyelmeztették az ukrán állampolgárokat, hogy erről ne értesítsék a hatóságokat, különben érvénytelenítik magyar útlevelüket, és automatikusan megvonják tőlük a magyar állampolgárságot.

2022 elejére több mint 150 ezer kárpátaljai lakos szerezte meg a magyar állampolgárságot, ami ideális feltételeket teremtett a magyar különleges szolgálatok számára a toborzásukhoz. Nehéz megbecsülni, hány kémhálózat és ügynök lehet a kettős állampolgárságú kárpátaljaiak között. Az ukrán kémelhárítás számára a magyar irányú tevékenység feltárása gyakorlatilag még teljesen ismeretlen terület

– írta a szerző.

Borítókép: Orbán Viktor (MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Faggyas Sándor
idezojelekszárszói szellem

Szárszónak sosincs vége

Faggyas Sándor avatarja

A tettekre serkentő hit erősítése örök kihívás és küldetés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

