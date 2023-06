Zlatko Dalic: Végre lezárhatjuk ezt a történetet

A horvátok kezdték jobban a meccset, ám Luka Modric hiába talált a kapuba, a nagykárolyi születésű Kovács István érvénytelenítette a találatot, mert az akció lesről indult. A 34. percben a házigazda hollandok szereztek vezetést Donyell Malen révén, de a szünetben lehetett érezni, messze nem dőlt el a meccs. Igaz, olyan gólparádéra kevesen számítottak, mint ami ezután történt.

A horvátok fordítottak Kramaric büntetőjével, illetve Pasalic góljával, ám amikor már-már győzteseknek érezhették magukat, a ráadás hatodik percében Noa Lang egyenlített, követhezett a kétszer tizenöt perces hosszabbítás. Ennek során a horvát veteránok lefocizták a pályáról a hollandokat. Bruno Petkovic szerezte vissza a vezetést, majd Luka Modric büntetőből bebiztosította a 4-2-es győzelmet. A 37 éves veterán végigjátszotta a nem is 120, hanem inkább 130 perces mérkőzést.

– A horvák embereknek ajánljuk ezt a győzelmet, hatalmas fegyvertény, hogy Hollandia vendégeként nyertünk, de megérdemeltük. Ez a meccs is a futballtörténelmünk része. Van már bronz- és ezüstérmünk is, most végre lezárhatjuk ezt a történetet – nyilatkozta elégedetten a találkozó után Zlatko Dalic, a horvát válogatott szövetségi kapitánya, aki már a torna előtt is arról beszélt, hogy szeretnének végre nagy tornát nyerni.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Kovács István végig kifogástalanul dirigálta a találkozót.

Nemzetek Ligája, elődöntő

Hollandia–Horvátország 2-4 (1-0, 2-2, 2-3) – hosszabbítás után

Rotterdam, De Kuip, 48 000 néző. Vezette: Kovács István

Gólszerző: Malen (34.), Lang (90+6.), ill. Kramaric (55. – 11-esből), Pasalic (71.), Petkovic (98.), Modric (116. – 11-esből)

Az Olaszország–Spanyolország mérkőzést csütörtökön 20.45-től játsszák.

Borítókép: Luka Modric tényleg örökifjú (Fotó: AFP)