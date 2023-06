Jude Bellingham 103 millió euróért már hivatalosan is a Real Madridé

Bellingham nyolcévesen került a Birmingham City utánpótlásába, 14 évesen az U18-as csapatban szerepelt, 15 évesen pedig már az U23-as bajnokságban is pályára léphetett, sőt az első meccsén gólt is szerzett. Végül a felnőttcsapatban is debütált, 2019 augusztusában egy Ligakupa-meccsen, majd három héten belül a másodosztályban is bemutatkozott. A 2019–2020-as idényben összesen 44 tétmeccsen játszott, négy gólt szerzett a Birminghamben, s megválasztották a Championship legjobb fiatal játékosának.

Egyetlen idény után a Borussia Dortmund csapott le rá 25 millió font körüli összegért, itt aztán három idény alatt 132 meccsen 24 alkalommal volt eredményes. Az angol A válogatottban 2020 novemberében az Írország elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be – 17 évesen és 136 naposan, amivel Theo Walcott és Wayne Rooney után a harmadik legfiatalabb angol felnőtt válogatott játékos lett. Első és eddigi egyetlen válogatott gólját a tavalyi világbajnokságon Irán ellen szerezte.

Borítókép: Jude Bellingham elbúcsúzik Dortmundtól (Fotó: AFP)