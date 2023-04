Real Madrid: Kroos már döntött, Modric még nem, és Bellingham?

A számok is azt mutatják, Toni Kroos idén semmivel sem nyújt gyengébb teljesítményt, mint egy évvel korábban. Pedig voltak kétségei. Noha a Real Madrid újbb kétéves szerződést akart vele kötni tavaly nyáron, a 33 éves középpályás csupán egy évre írt alá, mert nem volt benne biztos, hogy képes-e még két évig a legmagasabb szinten játszani. Most jött el az ideje, hogy döntsön, s úgy határozott, ráhúz még egy évet.

Ancelotti tudja a legjobban, hogy Kroos még pótolhatatlan Fotó: AFP

Kölcsönös tisztelet felső fokon. Ilyen is van, sőt a Real Madrid így működik. Pedig ismerjük a gyakorlatot, hogy ha valakinek a lejár a szerződése, és vonakodik hosszabbítani, akkor könnyen a kereten kívül találja magát, lásd tavaly Ousmane Dembélé esetét a Barcelonával, de nem kell ilyen messze menni, Szappanos Péter is emiatt lett kegyvesztett a Honvédnál.

A Real Madrid azonban, mint mindig, minden kulcsjátékosával, hosszú távra tervez. Nincs követhetetlen jövés-menés. Érdemes végigvenni, a rutinos futballisták mióta játszanak a klubban.

Karim Benzema (35 éves): 2009

Luka Modric (37): 2012

Toni Kroos (33): 2014

Thibaut Courtois (30): 2018

Arról már nem is beszélve, hogy Nacho és Daniel Carvajal a Real Madrid saját nevelésű játékosa. S nem túl valószínű, hogy a fiatalabbak közül Vinicius, Camavinga, Valverde vagy éppen Éder Militao elvágyódna bárhová.

A nemzetközi futballelitben párját ritkító ez a tudatosság és bizalom, itt kell keresni a Real Madrid sikereinek a titkát.

Visszatérve Kroos esetéhez. A klub Carlo Ancelotti vezérletével már hetek óta puhította a német középpályást, aki mostanra meggyőződött arról, képes még ezen a szinte egy évet játszani. Azt már tavaly közölte, vagy a Real, vagy visszavonul, más opció nincs. A csúcson kell abbahagyni. Kroos döntésével valószínűleg azt a pletykát is lezárhatjuk, Ancelotti távozik-e az idény végén. Immár biztos, hogy ő is marad még legalább egy évet.

A bennfentesek tudni vélik, Luka Modric hosszabbítása is csupán napok kérdése, igaz, a csapat esze már 37 éves, jövőre ő már nem vállal annyi terhet, mint idén, csak a legfontosabb meccsekre száll be. Madridban ennek is van hagyománya, gondoljunk csak Puskás Ferenc pályafutására.