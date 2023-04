Dárdai Pál újra a Hertha vezetőedzője lett, ő lehet a megmentő

A kieséstől menekülő Hertha BSC vasárnap megvált Sandro Schwarz vezetőedzőtől – írta meg ma délután elsőként a Sky Infos, amit a Bors szúrt ki. A lap arról is beszámolt, hogy a tréner helyét Dárdai Pál veszi át , ő mentheti meg a berlini csapatot attól, hogy az első osztályból a másodikba zuhanjon vissza. A magyar szakember a szezon végéig szóló szerződést ír alá, már csak az utolsó részleteket kell tisztázni; és hétfőn már ő vezeti az edzéseket – ezek voltak a kora délutáni hírek.

– Most hazamegyünk, elemezzük a történteket, és mindenkivel elbeszélgetünk. Minden követ megmozgatunk – mondta a Hertha sportigazgatója, Benjamin Weber még szombaton a DAZN-nek a Schalke elleni 5-2-es vereséget követően. A Hertha ezzel a kudarccal a tabella utolsó helyére csúszott.

A német sajtó pedig egyre inkább biztosra vette Dárdai Pál visszatérését a Hertha kispadjára.

Das Tabellenschlusslicht aus der Hauptstadt wird sich am Sonntag nach Sky Infos von Trainer Sandro Schwarz trennen. Als Nachfolger steht Hertha-Ikone Pal Dardai vor einer überraschenden Rückkehr. 😳🚨#SkyBuli #HerthaBSC #Schwarz pic.twitter.com/Mzl5R0qmUc — Sky Sport (@SkySportDE) April 16, 2023

Dárdai Pál, a megmentő

A Bors cikkében emlékeztetett rá, hogy Sandro Schwarz tavaly nyáron vette át a Herthát, 16 vereség mellett mindössze öt győzelmet aratott és hét döntetlent ért el a berlini csapattal az eddigi 28 forduló során. A Herthát két pont választja el az osztályozó helytől, és négy a bennmaradást jelentő pozíciótól. Dárdai Pálnak hat mérkőzése marad arra, hogy sikerre vezesse a csapatot.

Néhány órával később bebizonyosott, hogy a hírek igazak, Dárdai Pál valóban visszatér a Hertha kispadjára, a berlini klub hivatalosan is bejelentette.

– Mindenki tisztában van a Herthához fűződő viszonyommal, ezért nem kellett sokáig gondolkodnom, amikor jött a hívás. Hat meccs van hátra, esetleg még további kettő, mindent meg fogok tenni a csapattal együtt, hogy bennmaradjunk a Bundesligában. Nem lesz könnyű, de nagyon várom – idézte a klub honlapja Dárdait.

– Nagyon örülök, hogy Pál ebben a klub számára kihívásokkal teli időszakban elkötelezte magát a csapat irányítása mellett. Pál már kétszer is megmutatta, hogy képes stabilizálni egy csapatot és kivezetni az ilyen helyzetekből egyértelmű stílusával és tervszerűségével. Erről most is meg vagyunk győződve – mondta Benjamin Weber sportigazgató.

Dárdai Pál 286 bajnoki mérkőzéssel a mai napig klubrekorder, edzőként pedig a Hertha megmentőjeként tekintenek rá a szurkolók. Dárdai 1997 és 2011 között összesen 372 meccsen játszott a fővárosiak színeiben, majd az utánpótlásban tevékenykedett edzőként. A felnőtt csapatot 2015 és 2019, majd 2020 és 2021 között irányította.

Borítókép: Dárdai Pál visszatért a Herthához (Fotó: Éberling András)