A Real Madrid nagy dilemmája: ki legyen Karim Benzema utódja?

Most azonban Mbappé bejelentette, hogy a 2024 nyaráig szóló megállapodást biztosan nem hosszabbítja meg, így ha PSG a pénzt akar látni érte, már most el kell adnia. Kézenfekvő lenne, hogy Mbappé végre Madridba költözik a nyáron, csakhogy Florentino Pérez klubelnök taktikázhat. A PSG ugyanis a Daily Mail szerint kétszázmillió eurót akar Mbappéért, ám a Real mindenhatója kijelentette, ezt az árat nem hajlandó megadni, akkor inkább vár egy évet, és jövőre ingyen viszi.

Ezzel egybecseng a játékos szándéka is, aki kijelentette, a következő idényben is a PSG mezét szeretné viselni.

Mi van, ha Mbappé máshova igazol?

Várni egy évet persze kockázatos dolog, hiszen a PSG kikényszerítheti Mbappé távozását már most, vevőjelölt pedig alighanem akadna a világ egyik legjobb, ráadásul még mindig csak 24 éves csatárára.

Ha Mbappé leigazolása mégsem jönne össze, Harry Kane is opció a Real Madrid számára. Az angol válogatott csapatkapitányának szerződése ugyancsak jövő nyáron jár le a Tottenhammel, amely legszívesebben külföldre adná el a legnagyobb sztárját, hogy ne erősítse az angliai riválisokat. 29 évesen Kane is szeretne már olyan klubban játszani, amelyben trófeákért küzdhet, az ára is kevesebb, mint Mbappéé, őt állítólag százmillióért meg lehetne szerezni. Kérdés, hogy Pérez áldozna-e ennyit rá, hiszen Kane júliusban már a harmincat tölti.

Ha se Mabppé, se Kane, akkor ki?

Nehezítheti a Real Madrid helyzetét, hogy Jude Bellingham a hírek szerint 103 millió euróért érkezik a Dortmundból. Még egy hasonlóan drága igazolást pedig nem biztos, hogy megengedhet a klub magának ezen a nyáron.

Ezért is lehet vonzó a lehetőség, hogy Mbappé vagy Kane egy év múlva ingyen csatlakozzon a klubhoz, ez esetben viszont nagy kérdés, hogy ki lesz a középcsatár a következő idényben.

A gólok termelése Vinícius Júniorra hárulhat, aki már a mostani évadot is 23 találattal zárta. Annak idején Ronaldo sem középcsatárként volt a Real legjobb gólvágója, hasonló szerepet kaphatna a brazil támadó.

Ugyanakkor klasszikus csatár jelenleg csak a 18 éves uruguayi Álvaro Rodríguez a keretben, hiszen Benzema mellett Mariano Díaz is távozik a nyáron. A Palmeiras 16 éves csodacsatára, Endrick csak a jövő nyáron csatlakozik a Realhoz 35 millió euróért, így a most következő idényben gyakorlatilag nem lenne a klubnak épkézláb megoldása a középcsatár helyzetére.

Borítókép: Karim Benzema pótlása komoly fejtörést jelent a Real Madrid számára (Forrás: Twitter/Real Madrid)