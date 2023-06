Még Putyin is gratulált a BL-győztes magyar edzőnek

Martín távozása után, 2020 és 2022 között egy újabb nagyágyút, a svéd Per Johanssont szolgált hasonló alázattal. Ám a svéd edző biztonsági okokra hivatkozva nem tért vissza az Ukrajnával hadban álló Oroszországba, 2022 áprilisában Hlavaty ugrott be a BL-ből kizárt orosz sztárcsapat élére. Bajnoki aranyéremmel hálálta meg a bizalmat, ezt maga Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke is elismerte, gratulációját levélben fejezte ki a 2021-es tokói olimpián ezüstérmes orosz válogatott stábtagjának, az önmagát szlováknak valló edzőnek. „A szlovák szakember kitüntetésben részesült a kiváló eredményeket elérő sportolók sikeres képzéséért” – írta akkor a Rosztov honlapja.

A szezon végén Hlavaty távozott, a norvég sztárcsapat, az akkor sorozatban a második BL-győzelménél járó norvég Vipers Kristiansandhoz szerződött. Nem derogált neki a másodedzői munka Ole Gustav Gjekstad mellett.

Oftedallal Győrben foglalkozott. Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

– Gjekstaddal először telefonon beszéltem, nem csinált titkot abból, hogy a szezon végén távozik. Mivel nagyon korrekt és sikeres volt az együttműködésünk, ő azt közvetítette a klubvezetőségnek, hogy én lehetnék a Vipers következő edzője – mesélte a 36 éves Hlavaty a VG norvég lapnak. A váltás tavaly ősszel került nyilvánosságra. Ekkor már a csapat tagja volt a világ jelenlegi legjobb játékosának tartott Anna Vjahirjeva, akit a zuhanyhíradó szerint a Győr is megkörnyékezett, de ő tavaly nyáron végül a Viperst választotta. – Örülök, hogy így döntött, hiszen ki ne akarna a világ egyik legjobb játékosával együtt dolgozni – mesélte az edző a Sport TV Kézivezérlés Extra című műsorában.

A következő évadban immár vezetőedzőként foglalkozhat a kézilabdázás Messijének becézett orosz jobbátlövővel. Pedig alakulhatott volna másként is, állítólag a Ferencvárosnál is felvetődött a neve. – Én már elköteleződtem, a játékosoknak és az érkező igazolásnak, a holland világbajnok Lois Abbinghnak is elmondtam, hogy én leszek az új edző – magyarázta Hlavaty. – Magától értetődőnek tekintettem, hogy harminchat évesen, életem egyik nagy lehetősége előtt nem váltok, ez az egyetlen járható út, a fair és becsületes döntés.