Szoboszlai önkritikus volt, Sallai apró titkot árult el

A magyar labdarúgó-válogatott két meccs után is veretlen Eb-selejtezős csoportjában. A Bulgária elleni 3-0-s győzelmet szombaton a Montenegró otthonában elért 0-0 követte. Ezzel az eredménnyel leszakítani ugyan nem sikerült a montenegróiakat, de a helyzetünk továbbra is kedvező. Az Origo a meccs után több magyar játékost is megszólaltatott Podgoricában: Szoboszlai Dominik önkritikával is élt, Sallai Roland elárulta, hogy a biztonság előzetesen is fontos szempont volt.

Szoboszlai Dominik köszöni meg a magyar szurkolók biztatását (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Játszottunk már ennél jobban is, nem a legjobb napunkat kaptuk el, és ez rám is érvényes – mondta Szoboszlai a lefújás után. – Nem lehet mindig mindenkinek jó napja, de nézzük a jó oldalát: nem kaptunk ki, a második helyről várjuk otthon a litvánokat, akik ellen megpróbáljuk a három pontot otthon tartani.