Válogatott reakciók: Dibusz csalódott, Nagy Ádám csak imádkozni tudott

Nem tudta győzelemmel folytatni az Eb-selejtezőket a Marco Rossi vezette magyar válogatott, amely gól nélküli döntetlent játszott Podgoricában Montenegróval. Dibusz Dénes annak ellenére csalódott, hogy megőrizte a kapuját a góltól.

Nagy Ádám csaknem öngólt vétett Montenegró ellen. Fotó: Koszticsák Szilárd

– Sajnos megvoltak azok a pontatlanságaink, amikből ők tudtak kialakítani lehetőségeket, a második félidőben is voltak melegebb szituációk a kapunk előtt, de összességében nagy ziccert nem tudtak kialakítani – fogalmazott Dibusz az M4 Sport kamerája előtt. – A probléma, hogy nem voltak helyzeteink, de az eredménnyel nem lehetünk elégedetlenek, mert nem volt benne több. A mutatott játék miatt viszont nagyon csalódottak vagyunk. Nem tudtuk megbontani őket, nem tudtunk mögéjük kerülni. Az utolsó harmadba nem nagyon jutottunk el, és nem tudtuk úgy befejezni az akciókat, hogy gólveszélyt teremtsünk.

Hasonlóan vélekedett a magyar csapat játékáról a 70. válogatott meccsét ünneplő Nagy Ádám is:

– Túl sok ki nem kényszerített hibát vétettünk a támadásépítésben. Ha gyorsan játszunk, és úgy csúsznak be hibák, az egy dolog, de most lassan játszottunk, és így is hibáztunk. Ez figyelmeztetés a litvánok elleni meccs előtt. Jó, hogy van két napunk kielemezni a hibákat, és felkészülni, hogy otthon tudjuk tartani a három pontot.

A legközelebb éppen Nagy járt a gólhoz a magyarok közül, és akkor is a saját kapunkat veszélyeztette, a hetedik percben egy montenegrói beadás után a felső lécet találta el, így közel járt az öngólhoz, ami nagy bajba sodorta volna a Rossi-csapatot.

– Azt hittem, hogy Szancsó (Szalai Attila – a szerk.) eléri a labdát, szólt is, hogy az övé, így meglepődtem, hogy felém szállt a labda, gyakorlatilag meg sem tudtam mozdítani a fejemet. Csak imádkozni tudtam, nehogy megszerezzék ebből a vezetést.

Rossi Csoboth Kevint küldte be csereként, hogy lendítsen a csapat játékán. Az újpesti szélső így értékelt: – Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, és ez így is alakult. Mindegy volt, hogy milyen góllal, csak nyerjünk, így mentünk ki a pályára, de nem sikerült. Mentálisan és fizikailag is jó állapotban van a csapat, de ma nem sikerült helyzeteket kidolgozni, kedden újra meg kell próbálni.

Borítókép: Dibusz Dénes csalódott a Montenegró elleni teljesítmény miatt (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)