Nino Salukvadze, az 54 éves georgiai mesterlövész

A második szett simán elment, az első és a harmadik szett szorosan alakult, a harmadikban játszmalabdája is volt a magyar duónak. Ecseki Nándor és Madarász Dóra egyetlen pillanatra sem adta fel, de a Qiu Dang, Nina Mittelham német kettős jobb volt és 3-0-ra (9, 6, 11)-re nyert az asztaliteniszezők vegyes páros döntőjében, ami egyben olimpiai kvótát is ér.

Ecseki Nándor és Madarász Dóra Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A harmadik érem vívásban és tekvondóban

Párbajtőrben Kun Anna bronzérmes lett és vívásban a magyar küldöttség harmadik érmét szerezte meg Szilágyi Áron (kard, bronz) és Pásztor Flóra (tőr, ezüst) után. Kun a csoportküzdelmek során négy ellenfelét győzte le és kettőtől kapott ki, majd a 64-es táblán, a kieséses szakaszban litván, német, észt és lengyel vívón keresztül jutott el az elődöntőig, ahol 15-10-es vereséget szenvedett a szintén hazai Martyna Swatowska-Wenglarczyktól.

– A távolságot nem éreztem meg, ő francia markolattal vív, ezért valamennyivel hosszabban tud odaérni. Sokszor azt hittem, hogy együttes volt vagy az enyém a tus, mégis neki volt találata. Ezt kell majd még megoldanom – elemezte az elődöntőt Kuna Anna, majd az egész versenyt így értékelte: – Nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy a csoportban ilyen rosszul sikerüljön a vívás. Alapvetően a négy-kettő nem rossz, csak általában fullt szoktam vívni, most így egy kicsit nehéz volt.



Muhari Eszter nyolcadik, Tóth Jázmin 14., Wimmer Dorina 26. lett. Férfitőrben Szemes Gergő jutott a legtovább, á a nyolcaddöntőben vérzett el.

Vívásban az egyéni számokban másfél hete Plovdivban rendezték az Európa-bajnokságot, az EJ egyéni számai nem is számítanak bele az olimpiai kvalifikációs összesítésbe. A szerdán kezdődő csapatversenyeket viszont egyfelől Európa-bajnokságként is elkönyvelik, s ami ennél is fontosabb, ott kvótát is lehet szerezni.

Tekvondóban Bailey Kelen szerezte a magyar csapat harmadik érmét, a magyar versenyző a férfi 87 kilogrammos súlycsoportban lett harmadik. Bailey a hétfői helyosztón az Európa-bajnoki harmadik török Enbiya Taha Bicerrel nézett szembe, a játékvezető pedig nem sajnálta kiosztani az intéseket az első menetben. Így hiába történt rengeteg akció és vezetett 9-8-ra a magyar tekvondós, összegyűlt az öt intése, ezért török riválisa nyerte a menetet. A szünet után elképesztő iramot diktáltak a versenyzők, a 21 éves Bailey pedig négy másodperccel a dudaszó előtt fordított és 22-17-re hozta a menetet, ezzel pedig 1-1-re egyenlített. A magyar tekvondós az utolsó felvonásban négy test-, egy fejrúgással és egy testütéssel végül 15-5-re magabiztos diadalt aratott, így két győztes és egy vesztes mérkőzéssel bronzérmet szerzett az Európa Játékokon.

Korábban az 57 kilósok között a 17 éves Márton Luana ezüst-, az 53 kilósok között pedig Patakfalvy Luca bronzérmesként, míg hétfőn a +73 kilós Padla Orsolya és a 73 kilós Füredi Rebeka a hetedik helyen zárt.

Nino Salukvadze a tizedik olimpiájára készülhet

Major Veronika ötödik helyen végzett a női sportpisztolyosok fináléjában. Érdekesség, hogy az 54 éves georgiai Nino Salukvadze győzött, aki 35 éve az 1988-as szöuli olimpián aranyérmes volt, a mostani sikerével pedig a szám egyetlen párizsi ötkarikás kvótáját szerezte meg, s pályafutása tizedik olimpiájára készülhet.

Major Veronika csak azért bánkódhat az ötödik hely miatt, mert az alapversenyt kiemelkedő teljesítménnyel abszolválta, 586 körös teljesítményével első helyen jutott a végjátékba. Major a finálét sajnos nagyon rosszul kezdte, a neve mellett sorra piros lámpa gyulladt fel, a pontot jelző zöld fény csak az utolsó lövése után jelent meg az eredményjelzőn. A második körre aztán már lényegesen jobban célzott Győrik Csaba tanítványa, aki négy belső tízest talált és öt ponttal várta folytatást. Az éremremény ekkor elveszni látszott, s a magyar versenyző kvótát sem szerzett.

– Mindent beleadtam ebbe a versenybe, mindent kihoztam magamból. Az alapversennyel különösen elégedett vagyok. A döntőben sajnos nem voltam elég pontos, de azért reménykedtem benne, hogy a kvótát meg tudom szerezni. Sajnos nem sikerült, de Nino megérdemli, különösen így, hogy már a tizedik lesz neki. Persze van most bennem egy kis keserűség, de az én időm is el fog jönni – nyilatkozta bizakodva Major Veronika.

A női kisöbű szabadpuska összetett számában Mészáros Eszter a 11., Dénes Eszter pedig a 16. helyen végzett.

Mind a négy magyar induló (Koleszár Mihály, Demeter Bence, Szép Balázs és Bőhm Csaba) bejutott az elődöntőbe a férfi öttusázók versenyében, amely egyben olimpiai kvótaszerző Európa-bajnokság is. Hetedik lett a Kovács Eszter, Mosena Estilla műugrópáros. Kovács Richárd után Hámori Luca is egyetlen sikerre került az olimpiai kvótától, mivel simán megnyerte hétfői nyolcaddöntőjét az ökölvívótornán.

Borítókép: Nino Salukvadze