A belga klasszissal senki sem bír, most egyedül vert meg mindenkit + videó

A francia kerékpáros-körverseny szerdai 11. szakaszán Clermont-Ferrand és Moulins között 179,8 kilométer teljesítése volt a feladat, s ugyan az útvonal három kategorizált emelkedőt is érintett, a magasságuk és a meredekségük sem volt ijesztő. Mindhárom emelkedő 4. kategóriás volt, vagyis a legkönnyebbek közé tartozó. A nap során a legmagasabb pontot a Cote de Chaptuzat-Haut jelentette 490 méteren, még ezt sem nevezhetjük hegynek. A szakasz végét lankás terepen jelölték ki, így a sprintbefutó tűnt a legvalószínűbbnek.

Az idei Touron szerdáig négy sprintbefutó volt, ebből hármat a belga Jasper Philipsen (Alpecin–Deceuninck) nyert, a negyediket – ami nem sík terepen, hanem emelkedőn volt – a dán Mads Pedersen (Lidl–Trek) húzta be, de Philipsen ezen is bejött másodikként. A műfaj további klasszisai közül az ausztrál Caleb Ewan (Lotto–Dstny) és a holland Dylan Groenewegen (Team Jayco–AlUla) nem járt sikerrel, Ewannak egy második és egy harmadik hely összejött, de ő leszögezte, hogy nem ezért jött. A 38 éves brit Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) a 8. szakaszon bukása után, kulcscsonttöréssel után kiszállt a mezőnyből, ő egy második helyet jegyzett az utolsó Tourján, így a pályafutását a francia körverseny történetében 34 szakaszgyőzelemmel zárja, ezzel marad az örökrangsor élén a belgák hérosza, Eddy Merckx társaságában.

A mai szakasz végéhez közeledve szakadó eső nehezítette a mezőny életét, de ezzel együtt 13 kilométerrel a cél előtt az utolsó szökevényt, az olasz Daniel Osst (TotalEnergies) is utolérték, és a sprinterek készülődhettek a befutóra. Philipsen számára rosszul jött, hogy legfontosabb felvezető embere, a holland Mathieu van der Poel megfázással bajlódva most nem segíthetett neki, azonban nélküle is megoldotta a feladatot. A végjátékban előbb Ewanra tapadt, az utolsó métereken pedig a vezető Groenewegenre, és simán ellépett mellette is, így negyedik szakaszgyőzelmét ünnepelhette.

A 25 éves Philipsen tavaly két szakaszt nyert a Touron, az utolsó napon Párizsban a Champs-Élysées-n is ő sprintelt a legjobban, így a francia körversenyen összességében hat szakaszgyőzelemet számlál. Cavendishtől és Merckxtől még messze jár, de az idei Touron azért akár még további három szakaszt megnyerhet.

Az összetettben élen álló címvédő, a dán Jonas Vingegaard (Jumbo–Visma) és a kétszeres Tour-győzes Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a mezőnnyel együtt jött be hét másodperc lemaradással, így az élen nem történt változás: Vingegaard előnye 17 másodperc a szlovén előtt.

Tour de France, 11. szakasz, Clermont-Ferrand–Moulins, 179,8 km:

1. Jasper Philipsen (belga, Alpecin–Deceuninck) 4:01:07 óra

2. Dylan Groenewegen (holland, Jayco–AlUla) azonos idővel

3. Phil Bauhaus (német, Bahrain Victorious) a.i.

Az összetett élcsoportja:

1. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo–Visma) 46:34:27 óra

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Team Emirates) 17 másodperc hátrány

3. Jai Hindley (ausztrál, BORAhansgrohe) 2:40 perc hátrány

Csütörtökön a Roanne és Belleville-en-Beaujolais közötti 168,8 kilométeres táv teljesítése vár a 110. Tour de France mezőnyére. A viadal jövő hét vasárnap a párizsi Champs-Élysées-n zárul.

Borítókép: Jasper Philipsen mutatja, megvan az idei negyedik szakaszgyőzelme is (Forrás: Twitter/Tour de France)