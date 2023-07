Csercseszov nem gondol a lemondásra a megalázó vereség után

A sajtótájékoztatón is hasonló kérdéseket szegeztek az orosz mesternek, ott így fogalmazott.

– Ha nem sikerül a pályán tiszta fejjel kivitelezni, amit elképzeltünk, akkor megtörténik ilyen a sportban. Ez mindannyiunknak szörnyű este, aludnunk kell erre egyet, és utána hideg fejjel kielemezni a történteket. Ma egy álom véget ért, hiszen a Bajnokok Ligája-csoportkör lett volna a célunk. De tavaly is ért minket csalódás a BL-selejtezőben, aztán mégis az Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutottunk. Én most sem fogom feladni – szögezte le Sztanyiszlav Csercseszov, aki az évekkel ezelőtt Thomas Dolltól megszokott kifogást is elővette:

Hét új játékos érkezett, őket még nem volt idő beépíteni.

Borítókép: Csercseszov dühös önmagára (Fotó: Origo/Csudai Sándor)