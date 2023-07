Egy belga sprinter beleköpött a brit legenda levesébe + videó

A Tour de France-on a csütörtöki hatodik, hegyi befutós szakasz után a címvédő Jonas Vingegaard (Jumbo–Visma) vette át az összetettben vezetőt megillető sárga trikót, azonban a dán címvédőnek felemás érzései lehettek. Az etapon a második helyen zárt, de az utolsó kilométereken éppen legnagyobb riválisa, a francia körversenyen 2020-ban és 2021-ben diadalmaskodó szlovén Tadej Pogacar húzott el mellette, s előzte meg 24 másodperccel. Az összetettben Vingegaard előnye 25 másodperc lett. Pogacar, aki a szerdai hegyi etapon bő egy perccel a címvédő után tekert be, úgy fogalmazott, szó sincs arról, hogy a csütörtök a „bosszúállás” napja volt a részéről, egyszerűen jobb napja volt, mint szerdán. Vingegaard elismerte, hogy a szlovén jobb volt nála, és azt fejtegette, hogy még sok van hátra a versenyből, s még rengeteget csatáznak egymással.

Ám az egyértelmű volt, hogy a mai hetedik szakaszon nem küzdenek meg. A Mont-de-Marsan és Bordeaux közötti 169,9 kilométeres penzum egyetlen negyedik kategóriás, vagyis a legkönnyebbek közé sorolt emelkedőt tartalmazott. Így nagy esély volt rá, hogy a végén mezőnyhajrá dönt, azt pedig borítékolhattuk, hogy Vingegaard és Pogacar azonos idővel ér be a célba, vagyis az összetettbe nem lesz változás az élcsoportban. Minden így is történt, 3,5 kilométerrel a vége előtt az utolsó szökevényt is utolérték, a végén pedig a mezőnyhajrát Jasper Philipsen (Alpecini–Deceuninck) nyerte meg, akinek ebben a műfajban az idei Touron a mérlege háromból három. S ezt a legjobban Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) sajnálhatja, aki most a végén robbantott, ötven méterrel a célvonal előtt ő száguldott az első helyen, ám Philipsen simán lehajrázta.

A 38 éves Cavendish a Tour de France történetében – az utolsó francia körversenyén – a 35. szakaszgyőzelmét szeretné megszerezni, amivel egyedüli csúcstartó lenne, elléphetne Eddy Merckx mellett. A belgák hérosza 1965 és 1978 között versenyzett, 11 Grand Tour-győzelme van, ami rekord, a Tour de France-on ötször diadalmaskodott, ezzel holtversenyes csúcstartó. S manapság egy honfitársa segít neki, hogy minden rekordja megmaradjon legalább holtversenyben…

Tour de France 7. szakasz, Mont-de-Marsan–Bordeaux, 169,9 km:

1. Jasper Philipsen (belga, Alpecin–Deceuninck) 3:46:28 óra

2. Mark Cavendish (brit, Astana Qazaqstan) azonos idővel

3. Biniam Girmay (eritreai, Intermarché-Circus-Wanty) a. i.

Az összetett élcsoportja:

1. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo–Visma) 29:57:12 óra

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Team Emirates ) 25 másodperc hátrány

3. Jai Hindley (ausztrál, BORA–hansgrohe) 1:34 perc hátrány

Szombaton a Libourne és Limoges közötti 200,7 kilométer megtétele vár a 110. Tour de France mezőnyére. A viadal július 23-án a párizsi Champs-Élysées-n zárul.

