Három döntőből három magyar arany, repült a bolgár a BOK-csarnokban

A ma szőnyegre lépő tizenhárom magyar közül hárman jutottak be a döntőbe, ketten olimpiai súlycsoportban. Aki nem, az Eb-3. Szilvássy Erik (82 kg, Csepeli BC) a pánamerikai bajnok Spencer Woods (USA) ellen 2-1-re, az Eb-2. grúz Gela Bolkvadze ellen 1-1-gyel, később szerzett ponttal nyert. A fináléban a moldovai Mihail Bradut leküldette és megpörgette, ő pedig felállt a visszaintésből, s a 3-1-re diadalmaskodott.

– Nem ismertem az amerikait, s az első meccsem eleve kritikus szokott lenni. A másodikon már jobban ment, megcsináltam azt a taktikát, amit az Eb-n is kellett volna. A moldovaival már birkóztam a Bundesligában, akkor is győztem, most is. A hibáimat a vb-ig szeretném kijavítani – fogalmazott Szilvássy.

A 87 kilóban két magyar klasszis, a tavalyi vb-bronzérmes Losonczi Dávid (ESMTK) és az idei Eb-győztes Takács István (BHSE) volt érdekelt a számukra válogatónak is számító megmérettetésen.

Utóbbi két győzelem után a negyeddöntőben némileg vitatható szituációt követően 7-1-re kikapott a vb-ezüstérmes svéd Alex Kessidistől, akit viszont az elődöntőben Losonczi – miután dél-koreai, algériai és kínai riválisán is magabiztosan túljutott – 6-0-ra „ledarált”. Így Takács kiesett, Losonczi pedig az Eb-győztes, ukránból lett bolgár Szemen Novikovval küzdött a fináléban. Illetve ez így nem pontos, mert ide-oda hengergette, eldobta, kitolta, megpörgette, alig több mint két perc alatt 9-0-s technikai tussal verte nagynevű riválisát.

A bemelegítésnél éreztem, hogy jó formában vagyok, de nem gondoltam volna, hogy így megverem a mezőnyt. Különösen örülök, hogy Kessidist és a bolgárt is legyőztem

– értékelt boldogan az erzsébetiek kiválósága, aki a viadal után a legjobb magyar kötöttfogásúnak járó díjat vehette át Varga János özvegyétől, Gabriella asszonytól.

A 82 kilóban tavaly vb- és Eb-3., de idén két kategóriát feljebb ugró Lévai Tamás (97 kg, BHSE) a grúz Lasa Tvildianit 4-1-re, a dél-koreai Sze Jol Lit 8-0-ra, az Eb-3. osztrák Daniel Gastlt 7-1-re múlta felül, a döntőben az olaszok grúz származású Eb-2. erőemberével, Nikoloz Kakhelasvilivel találkozott. Az indolens ellenfél szokásához híven sokat szabálytalankodott, ezért intették, de ettől függetlenül is honfitársunk irányított és nyert 3-1-re.

– Nem hittem volna, hogy ilyen jó formában vagyok, de azt gondolom, még nem ez a legjobb. Az Eb csak a negyedik versenyem volt 97 kilóban, azóta magabiztosabb lettem, szeretnék stabil eredményeket hozni – mondta Lévai Tamás.

A bronzmérkőzéseken további négy honfitársunk volt érdekelt. A Lévai fivérek legfiatalabbja, az idei U20-as Eb-2., mindössze 19 éves Lévai Levente (72 kg, BHSE) szépen ment el az elődöntőig, ott öt pontért odavágta az U23-as világbajnok iráni Szejed Szorabit, ám a végére elfáradt, s 8-6-ra kikapott. Az éremért az egyetemi vb-2. grúz Otar Abuladzével is nagyot küzdött, de egy vitatható szituációban kapott büntető pont és a több rutin még a riválisnak kedvezett (3-7), Levente ötödik lett. Idősebb bátyja, a vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán (77 kg, BHSE) három győzelem után az elődöntőben 7-3-ra veszített a pánamerikai bajnok Kamal Bey (USA) ellen, aztán az iráni Mohammad Naguszitól peches módon, akció nélküli 1-1-gyel kikapott, így ő is ötödik helyezést ért el. Dömök Péter (82 kg, Ferencváros) egy-egy győztes és vesztes mérkőzés után 7-1-es vereséget szenvedett a svéd Kristoffer Bergtől, szintén ötödik lett. Az Eb-3. Vitek Dárius (130 kg, BHSE) is a bronzért csatázhatott, mégpedig az iráni Aliakbar Joszofiamadcsalival, 3-0-s veresége neki is ötödik helyezést hozott.

Borítókép: Losonczi Dáviddal semmit sem tudtak kezdeni az ellenfelei (Forrás: MBSZ/Róth Tamás)