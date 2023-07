Megújulva kezdi el kedden az új Bajnokok Ligáját a Ferencváros

Természetesen vannak további hiányzók a régiek közül is. Tokmac Nguen, Muhamed Besic és Henry Wingo is sérülés után lábadozik, rájuk egyelőre nem lehet számítani. Ryan Mmaee sem szerepel a keretben, az ő esete valamivel bonyolultabb a többiekénél. A marokkói csatárt szóba hozták az angol Luton Townnal és a török Trabzonsporral is, ennek ellenére ott volt a csapat ausztriai edzőtáborában. Az előző NB I-es idény házi gólkirálya nem fejezte be szépen a szezont, miután az utolsó hazai bajnokin kimutogatott az elégedetlenkedő szurkolóknak, amit a klub vezetői is rossz néven vettek.

Tosu Kehinde Oluwatosin is nagy reményekkel érkezett a Fradiba Fotó: fradi.hu

Ha ő távozik a klubtól, nem lesz egyedül, Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző nem tart igényt már Bogdán Ádám, Vécsei Bálint, Zseljko Gavrics, Adnan Kovacevic, Katona Máté, Mehdi Boudjemaa, Ángelo Sagal, Carlos Auzqui, Iyinbor Patrick, Nagy Olivér, Giorgi Haraisvili és Szánthó Regő szolgálataira sem. Közülük eddig néhányan kölcsönben futballoztak, és most végleg elmehetnek az Üllői útról.

A Fradi egyébként két edzőtábort is tartott Ausztriában, a másodikban június 26-tól július 4-ig a Salzburg környéki Bramberg am Wildkogelben készült, három meccsel hangolt az előtte álló erőpróbákra: a Qarabaggal 3-3-as döntetlent játszott, a Salzburgtól 2-1-es vereséget szenvedett, majd 3-0-ra legyőzte a Botosanit. Kedden érkezett haza, szerdán szünnapot kaptak a játékosok, csütörtöktől a Népligetben folytatta a felkészülést, majd tegnap délután elutazott Klaksvíkba, ahol szoknia kell majd a pályát és a körülményeket a holnap este 20.45 órakor kezdődő mérkőzésre.

Sztanyiszlav Csercseszov több új játékost épít be a csapatba Fotó: fradi.hu

Az ellenfél nagyon készül a párharcra, a legutóbbi bajnoki meccsét július 2-án játszotta le, azóta csak a Fradira összpontosít. A KÍ amúgy remek formában várja a magyar bajnokot, ezúttal a forduló előtt a második helyen álló HB ellen nyert hazai pályán 2-0-ra. A címvédő KÍ előnye így már 12 pont a tabellán a B36 előtt, a HB ugyanis ezzel a vereséggel egy helyet hátracsúszott. A tavaszi–őszi rendszerű bajnokság jelenlegi idényében a hétvégi volt a 16. forduló, a KÍ eddig mindegyik meccsét megnyerte, és csak a Ferencváros elleni július 19-i visszavágó után folytatja a hazai csatákat.

Borítókép: Lisztes Krisztián már ismert játékosként érkezett meg Feröerre (Fotó: Facebook/Ferencvárosi Torna Club)