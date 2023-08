Fucsovics előbb feketébe öltözött, majd felfedte tökéletes felsőtestét

Fucsovics mellett Marozsán is továbbjutott

Korábban Marozsán Fábián is továbbjutott az első fordulóból, ő is öt szettben nyert a francia Richard Gasquet ellen. Marozsán következő ellenfele is francia lesz, a a 22. helyen kiemelt Adrian Mannarino. A hölgyeknél Udvardy Panna sajnos kiesett, három szettben kapott ki az ausztrál Ajla Tomljanoviccstól.

Érdekesség, hogy Marozsán győzelme is visszavágást hozott, az idén berobban játékos Wimbledonban még kikapott Gasquet-től. Így beszélt arról, hogy mi jelentette a különbséget.

– Akkor kettő nullás szetthátrányból álltam fel, de a végén kikaptam, most az első kettőt én nyertem, és Gasquet egyenlített, viszont a végén én jöttem ki jobban a csatából, teljesen fordítva történt minden. Most elizgultam a helyzetet és féltem, hogy meg fog fordulni a meccs, és Gasquet vissza is jött a mérkőzésbe. Nehéz volt a sérülésem után ennyire hosszú, kiélezett tétmeccset játszani, de örülök, hogy itt vagyok, annak még inkább, hogy győztem. A mérkőzés végén, négy kettőnél már nagyon görcsöltem, de igyekeztem mutatni, hogy minden rendben, és ez sikerült is. Aztán öt kettőnél, amikor az első két pontot megnyertem, éreztem, Gasquet elengedte magát kissé, így le tudtam zárni a mérkőzést fogadóként, ami azért is fontos, mert úgy éreztem, nem biztos, hogy sokáig bírom még – fogalmazott Marozsán Fábián.

US Open első forduló:

Férfiak:

Fucsovics Márton–Sebastian Korda (amerikai, 31.) 7:6(7-4), 4:6, 7:6 (7-2), 4:6, 6:4

Marozsán Fábián–Richard Gasquet (francia) 6:3, 6:1, 6:7 (5-7), 6:7 (1-7), 6:2

Nők:

Udvardy Panna–Ajla Tomljanovic (ausztrál) 6:3, 2:6, 4:6

Borítókép: Fucsovics így ünnepelte a győzelmét Sebastian Korda ellen (Fotó: Twitter)