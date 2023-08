Pete Sampras rekodja még mindig él. A 14-szeres Grand Slam-bajnok a legfiatalabb US Open-győztes játékos. A görög származású amerikai 1990-ben 19 éves és 15 napos volt, amikor a döntőben 6:4, 6:3, 6:2-re legyőzte Andre Agassit.

Sampras US Open-győzelmei is megihlették Djokovicsot

Az 1990-es döntő összefoglalója:

A sportág történetének az egyik legnagyobb alakja 2002-ben nyert utoljára a US Openen, majd egy év után a New York-i verseny helyszínén jelentette be a visszavonulását. Novak Djokovics gyerekkori példaképét a szervezők szándéka szerint köszöntik a szervezők a ma kezdődő US Openen, egyelőre nagy a titkolózás, de az amerikaiak nagyon szeretik a különleges évfordulókat, ekkora ziccert nem hagynának ki, ha a „mi kutyánk kölykéről” van szó.

Djokovics és Sampras:

Sampras tehát egyszer csak megjelenik majd az Arthur Ashe Stadionban, az amerikai nyílt kemény pályás teniszbajnokságon. Nem lennénk meglepve, ha a díjátadón is feltűnne a visszavonultan élő legenda. Mindenesetre abban a tudatban követi az idei eseményt, hogy az idén sem döntik meg a csúcsát. Az ismeretlenség homályából berobbanó tinédzserekben nem bővelkedik a férfi mezőny. Aki fiatal, és esélyes a végső győzelemre, az már elmúlt 20 esztendős. A negyedik helyen kiemelt Holger Rune 20, a hatodik helyen rangsorolt Jannik Sinner 22 éves, és a címvédő, világelső, Carlos Alcaraz is a harmadik iksz felé menetel. No, nem vágtat, hiszen május 5-én ünnepelte a huszadik születésnapját.

Magyarok a nagyszínpadon Balázs Attila a harmadik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevvel kezd az amerikai nyílt teniszbajnokság 128-as főtábláján. Fucsovics Márton (58.) a 31. helyen kiemelt amerikai Sebastian Kordával játszik majd, akitől szerdán két játszmában kikapott az egyesült államokbeli Winston-Salemben zajló keménypályás torna nyolcaddöntőjében. A harmadik magyar érdekelt, Marozsán Fábián (83.) a francia Richard Gasquet-val találkozik az US Open első fordulójában. A nőknél biztos főtáblás Udvardy Panna (124.) az ausztrál Alja Tomljanoviccsal mérkőzik a nyitókörben.

A fiatal generáció trófeára esélyes mezőnyét a nevezett három játékos alkotja, közülük kiemelkedik a legutóbbi Grand Slam-torna, a wimbledoni bajnokság győztese, Carlos Alcaraz. A mallorcai játékos már most tud annyit a sportágból, mint Novak Djokovics, Wimbledonban ennek egyértelmű tanújelét adta. Legutóbb Cincinnatiben pedig az derült ki, hogy a játéktudás mellett a versenyzői képességek terén még a 23-szoros Grand Slam-bajnok áll jobban. Legalábbis a meccslabdáról megfordított mérkőzése ezt támasztotta alá.

𝐃𝐉𝐎𝐊𝐎𝐕𝐈𝐂 𝐃𝐎𝐄𝐒 𝐈𝐓 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍! 🏆🏆🏆



Novak Djokovic becomes Cincinnati Masters champion for the third time after a thrilling 5-7, 7-6, 7-6 victory over his Wimbledon nemesis Carlos Alcaraz in a marathon final! 🤯@DjokerNole | #CincyTennispic.twitter.com/DRQBlSe86x — Live Tennis (@livetennis) August 21, 2023



A 36 éves Djokovics kis túlzással az apja lehetne a világelsőnek, akivel majd a döntőben találkozhat, ha mindketten eljutnak odáig. A szerb tavalyelőtt Danyiil Medvegyevvel szemben bukott el a fináléban, tavaly az oltatlansága miatt nem kapott versenyengedélyt, 2020-ban leléptették, miután véletlenül torkon ütütte labdával az egyik vonalbírót. A US Openen legutóbb 2018-ban tudott nyerni. Az a nagy kérdés, hogy idén tud-e nyerni Flushing Meadowsban.

Csak Alcaraz akadályozhatja meg Djokovics US Open-győzelmét?

Cincinnatiben Novak Djokovics a pályafutása során a tizenhetedik alkalommal fordított meg mérkőzést meccslabdáról. Ez elég sok mindent elárul a formájáról. Flushing Meadowsban az ő ágán van a görögök örök ígérete, Sztefanosz Cicipasz, és ha Toni Nadal kanadai tanítványa, Felix Auger Aliassime eljut addig, akkor ő lehet Djokovics ellenfele a negyedik fordulóban. Alcaraz sorsolása valamivel nehezebbnek tűnik: az olasz Jannik Sinner is az ő ágán van, és ha igazolódik a papírforma, akkor Daniel Evans a harmadik, és Cameron Norrie a negyedik fordulóban nem könnyű ellenfél. Továbbá nem szabad megfeledkezni a 2021-es győztes, a jelenleg nem a kirobbanó formában levő Danyiil Medvegyevről sem.

Az idei US Openen hemzsegnek az amerikaiak: 2014 óta idén fordul elő először, hogy mind az öt topversenyzőjük, a világranglistán kilencedik Taylor Fritz, a tizedik Frances Tiafoe, a tizennegyedik Tommy Paul, a huszonnyolcadik Chris Eubanks és a 31. Sebastian Korda is kiemelt. A szerváiról ismert John Isner nem lesz az, de őt is láthatja a közönség: a 14 411 ásszal örökranglista-vezető, a Grand Slam-tornák történetének leghosszabb meccsét játszott 38 éves amerikai hazai pályán búcsúzik el a közönségtől.

Kik az idei US Open legnagyobb esélyesei a nőknél?

A világelső idén is esélyes Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

A nőknél Iga Swiatek győzelme nem lenne akkora meglepetés, mint tavaly. A lengyel versenyző addig legfeljebb a negyedik fordulóig jutott a US Openen, de 2022-ben könnyedén győzött, és a kemény pályás tapasztalattal felvérteződve idén megismételné a tavalyi teljesítményét. A korábbi Roland Garros-döntős, a cincinnati felvezető versenyen őt legyőző 19 éves floridai, Coco Gauff lehet az első veszélyes ellenfele a lengyelnek. A végső győzelemre eséllyel pályázik a második helyen kiemelt Arina Szabalenka és a harmadik helyen rangsorolt Jessica Pegula az alsó ágra került, a negyedik helyen kiemelt Elena Rybakina csatlakozik Swiatekhoz és Gauffhoz a felső ágon. Szabalenkának, a regnáló Australian Open-bajnoknak megvan az esélye arra, hogy ezen a két héten megelőzze Swiateket, és átvegye a vezetést a világranglistán. Ebben Bianca Andreescu biztosan nem fogja őt megakadályozni, a 2019-es bajnok kanadai játékos ugyanis sérülés miatt visszalépett az idei versenytől.

A 2020-as Australian Open-bajnok, a Wimbledon óta nem játszott Sofia Kenin, és a US Open kétszeres bajnoka, a 43 éves Venus Williams is rajthoz áll az év utolsó Grand Slam-versenyén. Williams a nyitókörben a korábban a világranglista második helyén állt Paula Badosával mérkőzik meg a nyitó körben.

A szülési szabadságát töltő Serena távollétében sem maradnak Williams nélkül az amerikaiak.

Borítókép: Alcaraz és Djokovics rangadója lehet a torna fénypontja (Fotó: AFP)

A legutóbbi, a cincinnati Alcaraz–Djokovics mérkőzés összefoglalója: