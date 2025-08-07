Szigethíd állapotbudapestiK-hídfesztivál

Még midig veszélyes a Szigetre vezető K-híd

Elkezdődik ma a Sziget fesztivál, de a bejáratául szolgáló K-híd szerkezete korrodálódott, kis túlzással a vasúti sínek tartják még egyben. A híd lecserélésére volt terv, pénz és kormányzati segítség, de Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss László III. kerületi polgármester visszautasította az ajánlatot.

Gábor Márton
2025. 08. 07. 5:39
Fotó: Krisztián Máté
Ma kezdődik a Sziget fesztivál, több százezer fesztiválozó használja majd az úgynevezett K-hidat, hogy eljusson a rendezvény területére. A híd állapota viszont borzalmas és aggasztó, a felújítása évek óta politikai huzavona tárgya. 

A napjainkra ikonikussá vált, körülbelül száz méter hosszú, hajógyári Duna-ágon átvezető K-híd nemcsak Óbudát és az Óbudai-szigetet köti össze, de egyben a világszerte ismert Sziget fesztivál szimbóluma is. A híd jelentős karbantartása és felújítása már évek óta esedékes lenne, így nemcsak esztétikailag, de műszakilag is komolyan megromlott az állapota. Tavaly nyáron korlátozni kellett a híd forgalmát a Sziget fesztivál alatt, ezért jelentős torlódás alakult ki az átkelő környékén. A korábbi ígéretek ellenére azóta sem kezdődtek meg a munkálatok, csak a rozsda lett több a világszerte ismert fesztiválhoz köthető hídon. 

Annak ellenére, hogy a híd napról napra egyre veszélyesebbé válik, Karácsony Gergelyék továbbra sem tettek lépéseket a helyreállítására vagy legalábbis az állapotromlás lassítására. A főváros évek óta halasztgatja a K-híd felújítását, pedig már a Radó Dezső-tervben többször leírták: „A sziget használatának kulcskérdése a K-híd rekonstrukciója.” Ennek ellenére az óbudai önkormányzat továbbra sem végeztette el a híd felújítását, de két másik, gyalogos- és biciklis­hidat is ígértek az Integrált településfejlesztési stratégiában a sziget fejlesztésére. Ezek szintén nem valósultak meg. 

Pluszforrás is lett volna rá a Sziget fesztivál által fizetett díjból, hogy elkezdődjenek a munkálatok. A pluszforrásokon túl még a kormány is támogatta volna a híd felújítását, ám a DK-s Kiss Lászlóék nem fogadták el a felkínált segítséget. Akkor, 2021-ben lehetőség nyílt a K-híd lecserélésére, amikor a Budapest Fejlesztési Központ javaslata alapján a lebontott, de jó állapotú Déli vasúti híd darabjaiból egy új hidat állítottak volna az öreg K- (és a H-) híd helyére. A K-híd használata rövidesen életveszélyessé válhat nagyobb rendezvények esetén, amennyiben nem végzik el az évek óta húzódó műszaki karbantartást. 

Gyepes Ádám, a Fidesz budapesti frakciójának tagja szerint a K-híd jelenlegi állapota nemcsak ciki, hanem életveszélyes. Az Óbuda és a Hajógyári-sziget között átívelő K-híd, amelyen évről évre több mint 400 ezer ember érkezik a Sziget fesztiválra, ma olyan állapotban van, hogy bármelyik pillanatban megtörténhet a baj.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint szerint a fővárosnak már rég lépnie kellett volna. – A K-híd borzalmas állapotban van. Ez egy gyorsan összeszerelhető katonai híd, nem ilyen hosszú időre tervezték. Nagyon gáz, hogy ezt mutatjuk magunkról a világnak! – fogalmazott. Hozzátette: a híd a fővárosi önkormányzat tulajdonában van és a Budapest Közút kezelésé­ben, ezért a fővárosnak kellene megcsinálnia. 

A fővárosi önkormányzat ezzel szemben továbbra is úgy vélekedik, hogy a híd állapota „nem olyan rossz”, mivel hivatalosan még biztonságos, gyalogosoknak és 12 tonnánál nem nehezebb járműveknek megengedett a közlekedés rajta. 

Fokozott ellenőrzés a fesztiválon

Budapest Főváros Kormányhivatala – a korábbi évekhez hasonlóan – a kiemelt turisztikai időszakokban ismét fokozott ellenőrzéseket végez a budapestiek és a Budapestre látogatók érdekében. A Sziget fesztivál ideje alatt a kormányhivatal fogyasztóvédelmi, munkaügyi, népegészségügyi, közlekedés-felügyeleti és tűzvédelmi szakemberei folyamatos ellenőrzéseket fognak végezni – jelentette be közösségi oldalán Sára Botond budapesti főispán. Ezzel párhuzamosan Budapest Főváros Kormányhivatala közleményben részletezi: a Sziget fesztivál évről évre több tízezer látogatót vonz Magyarországról és külföldről egyaránt. Egy ilyen méretű tömegrendezvény megszervezése komoly előkészületeket igényel, különösen a biztonság területén. A rendezvény tűzvédelmi szempontból történő engedélyezésében, felügyeletében és ellenőrzésében kiemelt szerepet tölt be a kormányhivatal tűzvédelmi hatósága. „Tényleg azt kapjuk, amit kifizetünk a pultnál vagy a különböző árusoknál? Szabályszerű a felszolgálási díj felszámolása, megfelelő az ártájékoztatás? A fogyasztóvédelmi munkatársak a kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenységeket ellenőrzik, a fő cél természetesen a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása és a vonatkozó jogszabályok betartása” – áll a közleményben. A fesztiválon kiemelt közegészségügyi ellenőrzések is lesznek: a szakemberek többek közt a rendezvény területének takarítottságát, az illemhelyek tisztaságát, felszereltségét, a terület ivóvíz-ellátottságát, a kempingek megfelelő állapotát is rendszeresen ellenőrzik. A Sziget fesztivál ideje alatt a személytaxi-szolgáltatások területén is fokozott ellenőrzésekre lehet számítani. A kormányhivatal munkatársai ellenőrzik a taxisengedélyek érvényességét, a díjszabások megfelelő feltüntetését, illetve azt, hogy a taxamétert a vonatkozó díjtáblázatnak megfelelően állították-e be. Az ellenőrzésekben a kormányhivatal társhatóságokkal – a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal, a Budapesti Közlekedési Központtal, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal – működik együtt. Budapest Főváros Kormányhivatalának célja a helyszíni vizsgálatokkal nem a büntetés, hanem, hogy a látogatók biztonságos és tisztességes kereskedelmi környezetben élvezhessék a rendezvényt.

 

