Még midig veszélyes a Szigetre vezető K-híd

Ma kezdődik a Sziget fesztivál, több százezer fesztiválozó használja majd az úgynevezett K-hidat, hogy eljusson a rendezvény területére. A híd állapota viszont borzalmas és aggasztó, a felújítása évek óta politikai huzavona tárgya.

A napjainkra ikonikussá vált, körülbelül száz méter hosszú, hajógyári Duna-ágon átvezető K-híd nemcsak Óbudát és az Óbudai-szigetet köti össze, de egyben a világszerte ismert Sziget fesztivál szimbóluma is. A híd jelentős karbantartása és felújítása már évek óta esedékes lenne, így nemcsak esztétikailag, de műszakilag is komolyan megromlott az állapota. Tavaly nyáron korlátozni kellett a híd forgalmát a Sziget fesztivál alatt, ezért jelentős torlódás alakult ki az átkelő környékén. A korábbi ígéretek ellenére azóta sem kezdődtek meg a munkálatok, csak a rozsda lett több a világszerte ismert fesztiválhoz köthető hídon.

Annak ellenére, hogy a híd napról napra egyre veszélyesebbé válik, Karácsony Gergelyék továbbra sem tettek lépéseket a helyreállítására vagy legalábbis az állapotromlás lassítására. A főváros évek óta halasztgatja a K-híd felújítását, pedig már a Radó Dezső-tervben többször leírták: „A sziget használatának kulcskérdése a K-híd rekonstrukciója.” Ennek ellenére az óbudai önkormányzat továbbra sem végeztette el a híd felújítását, de két másik, gyalogos- és biciklis­hidat is ígértek az Integrált településfejlesztési stratégiában a sziget fejlesztésére. Ezek szintén nem valósultak meg.

Pluszforrás is lett volna rá a Sziget fesztivál által fizetett díjból, hogy elkezdődjenek a munkálatok. A pluszforrásokon túl még a kormány is támogatta volna a híd felújítását, ám a DK-s Kiss Lászlóék nem fogadták el a felkínált segítséget. Akkor, 2021-ben lehetőség nyílt a K-híd lecserélésére, amikor a Budapest Fejlesztési Központ javaslata alapján a lebontott, de jó állapotú Déli vasúti híd darabjaiból egy új hidat állítottak volna az öreg K- (és a H-) híd helyére. A K-híd használata rövidesen életveszélyessé válhat nagyobb rendezvények esetén, amennyiben nem végzik el az évek óta húzódó műszaki karbantartást.