Trump népszerűbb a britek körében, mint a saját kormányfőjük – mutatjuk az okokat

A Freshwater Strategies által, a City AM megbízásából készített hétvégi felmérés szerint a brit lakosság 26 százaléka kedvezően vélekedik Trumpról. Noha ez az arány önmagában nem kiugró, figyelemre méltó, hogy az amerikai elnök támogatottsága egyetlen hónap alatt kilenc százalékponttal emelkedett.

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy Trump nemcsak a miniszterelnököt, hanem a Konzervatív Párt vezetőjét, Kemi Badenochot is megelőzte a népszerűségi listán.

Starmer támogatottsága jelenleg mindössze 23 százalékon áll, miközben a válaszadók 60 százaléka elutasító véleményt formált róla. Badenoch valamivel jobban szerepelt: ő 24 százalékos támogatottságot tudhat magáénak.

A politikai rangsor élén egyedül Trump régi szövetségese, a brexitpárti Nigel Farage áll, aki 37 százalékos támogatottságot élvez a britek körében.