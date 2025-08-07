Donald TrumpKeir Starmerfelmérés

Trump népszerűbb a britek körében, mint a saját kormányfőjük – mutatjuk az okokat

Egy friss közvélemény-kutatás szerint Donald Trump amerikai elnök népszerűbb a brit választók körében, mint Keir Starmer, a baloldali Munkáspárt jelenlegi miniszterelnöke.

2025. 08. 07. 6:04
Donald Trump és Keir Starmer Fotó: JANE BARLOW Forrás: POOL
Donald Trump skóciai látogatását követően egy új közvélemény-kutatás váratlan eredményt hozott: a volt amerikai elnök jelenleg népszerűbb Nagy-Britanniában, mint a hivatalban lévő kormányfő, Keir Starmer – írja az Origó.

Trump népszerűsége meghaladja Starmerét (Fotó: JANE BARLOW / POOL)
A Freshwater Strategies által, a City AM megbízásából készített hétvégi felmérés szerint a brit lakosság 26 százaléka kedvezően vélekedik Trumpról. Noha ez az arány önmagában nem kiugró, figyelemre méltó, hogy az amerikai elnök támogatottsága egyetlen hónap alatt kilenc százalékponttal emelkedett.

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy Trump nemcsak a miniszterelnököt, hanem a Konzervatív Párt vezetőjét, Kemi Badenochot is megelőzte a népszerűségi listán.

Starmer támogatottsága jelenleg mindössze 23 százalékon áll, miközben a válaszadók 60 százaléka elutasító véleményt formált róla. Badenoch valamivel jobban szerepelt: ő 24 százalékos támogatottságot tudhat magáénak.

A politikai rangsor élén egyedül Trump régi szövetségese, a brexitpárti Nigel Farage áll, aki 37 százalékos támogatottságot élvez a britek körében.

Farage egyre közelebb a kormányfői pozícióhoz

Nigel Farage, a Reform UK vezetője továbbra is előkelő helyet foglal el a közvélemény–kutatásokban, és sokan már most lehetséges jövőbeli miniszterelnökként tekintenek rá. Ennek hátterében a Konzervatív Párt látványos visszaesése és a Munkáspárt kormányzati kudarcai állnak. Keir Starmer pártja ugyan tavaly meggyőző többséggel nyert a parlamenti választásokon, ám azóta sem sikerült megoldást találnia az ország legsúlyosabb gondjaira – ideértve a migráció kérdését, a bűnözést és a gazdaság gyengélkedését – írja a Breitbart.

A BMG Research legújabb felmérése szerint a Reform Párt egy hónap alatt két százalékponttal erősödött, és jelenleg 32 százalékos támogatottságot élvez. 

A brit választási rendszer sajátosságai – miszerint az egyes körzetekben a legtöbb szavazatot szerző jelölt nyeri el a mandátumot – miatt ez az arány akár többséget is hozhat Farage pártjának az alsóházban.

Ezzel szemben a baloldali Munkáspárt népszerűsége négy pontot esett vissza, és jelenleg 23 százalékon áll.

Trump tanácsai – Starmer kellemetlen helyzetbe került

A múlt hónapban Trump skóciai Turnberryben találkozott Keir Starmerrel. 

A baráti hangulatú megbeszélésen az amerikai elnök burkoltan politikai tanácsokat is megfogalmazott a brit kormányfő számára: szerinte azok nyernek választásokat, akik adócsökkentéssel, alacsony energiaárakkal, határvédelemmel és a külpolitikai konfliktusoktól való távolmaradással kampányolnak.

Trump megjegyzései kellemetlenül érinthették Starmert, hiszen kormányzása eddig éppen az ellenkező irányba haladt: adóemeléseket vezetett be, a drága zöldenergia mellett tette le a voksát, és az illegális migráció is rekordokat döntött az elmúlt hónapokban.

Borítókép: Donald Trump és Keir Starmer (AFP)

