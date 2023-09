Megszólalt olimpiai érmesünk, tagadja, hogy köze lenne a drogügyhöz

Augusztus 28-án számolt be arról az Úgytudjuk.hu, hogy egy korábbi olimpiai ezüstérmes magyar sportolót kábítószer birtoklásával és terjesztésével vádolnak, és egy hónapja előzetes letartóztatásban ül. A cikkből az is kiderült, hogy az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség lenne illetékes.

A rendelkezésre álló információk alapján megindult a találgatás, a szolnoki illetőségű Kővágó Zoltán neve is felmerült, aki 2004-ben diszkoszvetésben lett olimpiai ezüstérmes a litván Virgilijus Alekna mögött, miután Fazekas Róbertet, aki a verseny alatt a legnagyobb dobást produkálta, doppingvétség, pontosabban a megfelelő mennyiségű vizeletminta adásának megtagadása miatt kizárták.

Kővágó a Ripostnak reagált a híresztelésre.

– A legtöbb helyen körülírnak, és arra engednek következtetni, mintha én lennék az az olimpiai bajnoki ezüstérmes, akit drogterjesztés és birtoklás miatt előzetes letartóztatásba helyeztek. Nulla közöm van az egészhez, semmilyen folyamatban lévő ügyem nincs, kábítószeres pedig pláne nincs. Nem is volt soha, egy másodpercet sem töltöttem előzetesben. Ha ott lennék, most nem is beszélhetnénk. Hivatásos katona vagyok, azért nem szólaltam meg eddig, mert nincs mire reagálni. Ezen gondolkozzanak el azok az agybeteg emberek, akik az én nevemet dobták be, hogy miért tették – mondta a korábbi atléta.

