Nyilvánvaló, hogy a Tisza nevű kriptobaloldali párt legbiztosabb szavazói a balos-független közvélemény-kutató cégek munkatársai. Elegendő pillantást vetni a kimutatásaikra, amelyekben a Magyar Péter vezette párt lassan utcahossznyi előnyét rögzítik. Bizonyíték ez arra, hogy ha a Mediántól a Republikonon, Publicuson át a Záveczig a balhű intézetek körében rendeznék jövőre az országgyűlési választásokat, garantált lenne a Tisza fölényes győzelme. Amilyen igazságtalan az élet azonban, erre a leszűkített voksolásra kevés sansz mutatkozik, úgyhogy Péter cár esélyei korántsem ily rózsásak. Legfeljebb a baloldali közvélemény-formáló cégeknek valami kisebbrendűségi oknál fogva hitelt adó jobbos értelmiségiek, médiaemberek egy része képes bedőlni a számaiknak. A magyar választók jelentős többsége viszont inkább arra hajlik, hogy a Tisza nevű ügynökpárt esélyei nem komolyabbak, mint az eddigi ellenzéki trón- és hatalomkövetelő formációknak az utóbbi tizenöt évben.

Miután azonban mégis sokak szemében a Tisza jelenti a megoldást, feltérképeztük az empátia jegyében, milyen igények fogalmazódhatnak meg a szimpatizánsaikban. Mindenekelőtt azoknak a figyelmébe ajánljuk Magyar Péterék alakulatát, akik igazságtalannak érzik, hogy a magyarok sokkal kevesebb rezsiköltséget fizetnek, mint másutt Európában. Ennek a Brüsszel szerint is tarthatatlan állapotnak a drasztikus megszüntetésére a Tisza esetleges kormányzása holtbiztos megoldást nyújthat. Ha tehát kevesli a gáz-, áramszámlákat, a víz- és csatornadíjakat, netán az internet- és telefonköltségeket, szavazzon a Tiszára, mert ők garantáltan el fogják törölni a felesleges, részrehajló kedvezményeket, függetlenül attól, most mit mond a párt vezérürüje. Aki aggódik, hogy mintha éppen a rezsicsökkentés fenntartását szokták szemérmesen emlegetni, ne tegye, hisz az elnök úr arról nevezetes: eddig még egyetlen ígéretét sem tartotta be.

A rezsinövelés tiszás szerelmesei megnyugodhatnak: Ukrajna felvételének megszavazása és a háború unióba integrálása után meglódulnának a rezsiárak, ami bombabiztosan legalább három-négyszeres emelkedést hozna magával.

Apropó, háború! Ha netán attól fél, hogy a Tisza Párt szektafőnöke azt mondja: most még nem elég érett Ukrajna az Európai Unióba való felvételre, ebből se csináljon nagy ügyet. Magyar Péter csak annyit mond, hogy most még nem tudják támogatni a Zelenszkij vezette állam csatlakozását. De azt nem mondja egy szóval sem, hogy ha kormányra kerülnének, nem szavaznák meg. Na ugye! Attól meg szintén nem kell tartaniuk, hogy európai néppárti főnök, Manfred Weber is levelet írt arról, akceptálják magyar tagpártjuk különvéleményét. Ő is tudja, hogy erre csak a szavazatok maximálása miatt van szükség, ha vágyaik szerint befut a Tisza, úgysem fog makacskodni. Különben is: olyan emberről beszélünk, aki először arról povedált, hogy nem akar politikus lenni, meg hogy nem akar pártot alapítani. Aztán meg azt ígérte és leteremtett mindenkit, aki erre rákérdezett, hogy nem fog beülni az Európai Parlamentbe, utána pedig azt: nekik nem lesz szükségük mentelmi jogra, így el fogják törölni. Tartott meg ezekből az ígéretekből egyet is? Hát emiatt nem kell attól félni, hogy nem szegné meg a szavát a pártvezér, akár a gyors ukrán uniós felvétel kérdésében.

Magyarán: ha szeretne belekeveredni az orosz–ukrán háborúba, az ön számára az ideális választás a Tisza Párt.

De azoknak is a legjobb megoldást kínálja, akik utálják, ha egy pártnak lehet ismerni az elnökségét, vezetőségét, és elérhető interneten a programja. A Tisza honlapja pedig olyan szűkszavú, mint egy karthauzi szerzetes. Az ön pártja továbbá Magyar Péter szektája, ha szereti, ha Magyarország uniós pénzeit visszatartják és a párt európai parlamenti képviselői ezért lobbiznak, szólalnak föl. És megtalálta az önnek testhez álló társaságot, ha imádja, ha a nem baloldali sajtót és a jobboldali politikusokat folyamatosan bűnözőknek nevezik, börtönnel fenyegetik. Ne habozzon, mert tudnia kell: a legtöbb gyűlölködést, fenyegetőzést a Tiszától kapja.

De főnyeremény önnek Bróker Péter akkor is, ha szereti, ha egy politikus ellen telefonlopás miatt folyik eljárás és bennfentes kereskedés gyanúja miatt nyomoznak ellene. Akkor pedig a feleség lehallgatását, terrorizálását, majd ennek gyerekes letagadását az EP-ben nyilván a szimpátianövelő tényezők közé sorolja.

Az iméntiekből kitűnhet: a Brüsszel- és globalizmuskiszolgálásra szakosodott Tisza szekta tárt karokkal vár mindenkit, aki elkötelezett a kőkemény, kíméletlen önsanyargatás, engesztelhetetlen mazochizmus iránt.

De ez még mindig kevés! Magyar Péterék számítanak a társadalmat, illetve a nem ugyanúgy gondolkodó embertársaikat kellően utáló, sőt gyűlölő és a szadizmus (lásd híveik gyilkosságra uszító facebookos bejegyzéseit!) iránt fogékony egyénekre. Információnk szerint ezekkel a célokkal még inkább harmonizáló elnevezést választ a közeljövőben a Tisza. Felvehetik a Magyar Szadisták és Mazochisták Pártja (MSZMP) nevet.