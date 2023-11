Albánia is egy döntetlennel jutott ki már most az Eb-re

Újabb résztvevővel gazdagodott a jövő évi Európa-bajnokság mezőnye: Albánia is kiharcolta az indulás jogát. Az E csoportban még négy csapatnak volt oka a számolgatásra péntek kora este előtt, csak a Feröer-szigetek maradt kijutási esély nélkül. Albánia Moldovába látogatott el, és ahogyan csütörtökön a magyar válogatottnak, neki is legalább egy pont kellett az üdvösséghez, a hazai csapaton pedig a győzelem segített volna igazán. A vezetést a vendégek szerezték meg tizenegyesből a 25. percben, és bár többször is növelhették volna az előnyüket, a házigazda a 87. percben kiegyenlített. Albánia ezzel a döntetlennel elérte a célját, ott lesz jövő nyáron Németországban az Európa-bajnokságon, így már tizenkét csapat élvezi a szereplés jogát.