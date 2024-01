Botrány a megemlékezésen, az özvegy zokogva vette át a díjat

Senki sem hitte hogy botrány törhet ki Chicagóban, ahol a Bulls a Golden State Warriorst fogadta az az észak-amerikai profi kosárlabdaliga, az NBA pénteki játéknapján. Mégis ez történt. Ahogyan arról az Origó beszámolt, a találkozó szünetében a ünnepséget rendeztek a Chicago Bulls korábbi legendáinak a tiszteletére, akik itt vehették át a most bevezetett Ring of Honor díjat. Ezt a kilencvenes években hat bajnoki címet szerző csapat legfontosabb szereplőinek ítélték oda, így mások mellett Michael Jordant, Scottie Pippent és Dennis Rodmant is kitüntették, igaz, többen (köztük az említett trió is) csak videóüzenetben voltak jelen, így köszönték meg a klub gesztusát.

Fotó: AFP

A tizenhárom kitüntetett között szerepelt Jerry Krause is. Ő soha nem dobott egyetlen pontot sem, nem szedett le lepattanót, viszont nagyrészt neki köszönhető a Michael Jordan köré épített hatszoros NBA-bajnok Bulls, Két az Év vezetője díjat is begyűjtött (1988, 1996), és nem sokkal 2017-ben bekövetkezett halála után beiktatták a Kosárlabda-hírességek Csarnokába. Igaz, a dinasztia bukása is köthető a nevéhez, amit részletesen nyomon követhettünk a Netflix Az utolsó tánc című világsikerű sorozatában. Sokak szerint ő volt az oka annak idején Michael Jordan távozásának is.

Steve Kerr a botrány után: Szégyenletes!

Mivel Jerry Krause 77 évesen elhunyt, a United Centerben az özvegye, Thelma vette át a kitüntetést. Ám amikor bemondták a volt vezérigazgató nevét, a legtöbben ülve maradtak, és a csarnokban hatalmas füttykoncert tört ki, a kamerák pedig mutatták Thelma Krausét, ahogy könnyek között integet, majd zokogva veszi át az elismerést.

A történtek miatt az Egyesült Államokban nagy botrány tört ki, a közösségi médiában rengeteg kritikát kaptak a Bulls szurkolói, amiért egy ilyen magasztos pillanatban is így viselkedtek. A Golden State Warriors vezetőedzője, Steve Kerr akkoriban három bajnoki címnek volt a részese, a mérkőzés után elmondta, hogy nem volt tanúja az esetnek, mert a csapatával együtt bement az öltözőbe, ám ennek ellenére nem fogta vissza magát:

– Ez szégyenletes! Meg vagyok döbbenve Thelma és a Krause család miatt. Mit gondolhatunk? A szurkolók, akik kifütyültek, tudják, kik ők, és ez számomra elfogadhatatlan. Nagyon megráztak a történtek. Akár kedvelték az emberek Jerryt, akár nem, ha nem is értettek egyet a továbblépésről szóló döntésével, mi azért vagyunk itt, hogy a csapatot ünnepeljük. Jerry csodálatos munkát végzett a Bulls felépítésében. Ez az este a szándék szerint az örömről és a szeretetről szólt, amit a csapat szerzett a városnak, és nagyon csalódott vagyok a szurkolók miatt. És szeretnék pontos lenni, mert biztos vagyok benne, hogy sok szurkoló nem fújolt, de akik fütyültek, azoknak szégyellniük kell magukat.

Borítókép: Thelma Krause elsírta magát a szurkolók reakciója miatt (Fotó: Jamie Sabau/Getty Images)