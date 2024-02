Négy évtizede nem történt olyasmi az F1-ben, mint most

Az az újdonság, hogy nem lesz újdonság, állapíthatjuk meg a Formula–1 2024-es idénye előtt. 1980 óta nem volt jellemző olyan állandóság a száguldó cirkuszban, mint most, ha a versenyzőket nézzük. Idén ugyanaz a pilótagárda vág neki a pályáknak, amely 2023-ban befejezte a szezont, ráadásul csapatot sem váltott senki, ami meglehetősen szokatlan. Tavaly három újonc is volt a mezőnyben, Oscar Piastri (McLaren), Logan Sargeant (Williams) és Nyck de Vries (Alpha Tauri). Közülük az első kettő megvetette a lábát a száguldó cirkuszban, utóbbitól viszont már a szezon közben megszabadult az Alpha Tauri, és a tapasztalt Daniel Ricciardót ültette a helyére. Összességében pedig csak három olyan istálló volt, a Red Bull, a Ferrari és az Alfa Romeo, amely ugyanazzal a pilótapárossal vágott neki a 2023-as évnek, mint az eggyel korábbinak.

Alonso (balra) szerint idén is Verstappen fejére kerül a korona Fotó: EPA/Ali Haider

Jövőre nagyobb lesz a kavarodás, mert bár Charles Leclerc a téli szünetben hosszabbított a Ferrarival, illetve Lando Norris a McLarennel, tizenhárom pilótának lejár a szerződése. Annyi biztos, hogy közülük Lewis Hamilton (Mercedes) a Ferrarihoz igazol, és ezáltal Carlos Sainznak mennie kell, de például Sergio Péreznek (Red Bull) és Fernando Alonsónak (Aston Martin) is csak az év végéig szól a kontraktusa, és mondanunk sem kell, mindkettejük ülésére bőven lenne jelentkező.

Az idei felállás Red Bull: Max Verstappen, Sergio Pérez

Mercedes: Lewis Hamilton, George Russell

Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly, Esteban Ocon

Williams: Alexander Albon, Logan Sargeant

RB: Daniel Ricciardo, Cunoda Juki

Kick Sauber: Valtteri Bottas, Csou Kuan-jü

Haas: Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen

Mindazonáltal néhány ismeretlen név feltűnik az idei rajtrácson, egyes csapatok ilyen téren megújultak. Az Alpha Tauri meglehetősen furcsa nevet kapott, Visa Cash App RB lett belőle (de a Formula–1-es közvetítésekben csak RB-ként köszön majd vissza), míg az Alfa Romeo Kick Sauberré, avagy Stake F1-gyé vedlett át. Színt is váltottak, előbbi tengerészkékből élénkebb kékre, utóbbi pedig teljesen új külsőt kapott, és a piros-fehér festést neonzöld-feketére cserélték. Az RB csapatfőnököt is váltott, Franz Tost helyére a Peter Bayer, Laurent Mekies páros került, a Haasnál a kirúgott Günther Steinert Komacu Ajao váltotta, az Alpine pedig az augusztusban átmenetileg kinevezett Bruno Famint állandósította. Lapzártánkig nem derült ki, hogy mi lesz Christian Horner sorsa. A csapatfőnökök közül messze a leghosszabb ideje, 2005 óta regnáló brit szakember a téli szünet során csúnya ügybe keveredett, a Red Bull egy női alkalmazottja azzal gyanúsította meg, hogy Horner illetlen, szexuális tartalmú üzeneteket küldött neki. Horner tagadta a vádakat, de veszélybe került az állása, mivel az istálló belső vizsgálatot indított. Ez a vártnál tovább húzódott, csak szerdán került pont az ügy végére, amikor az energiaitalosok bejelentették, hogy ejtették a Horner elleni vádakat.

Rekordszámú verseny

Így továbbra is ő vezeti a Red Bullt, és a körforgás tagjaként dolgos év vár rá, hiszen maratoni hosszúságú lesz a szezon, rekordot jelentő huszonnégy nagydíjjal. Ma Bahreinben kezdődik meg a száguldozás, az első verseny pedig rendhagyó módon szombaton lesz. Négy év kihagyás után a Kínai Nagydíj is szerepel a versenynaptárban, az Emilia–Romagna Nagydíj is visszatér, miután tavaly az olaszországi árvízhelyzet miatt elmaradt a verseny. Sprintfutamokból ezúttal is hat lesz, Sanghaj, Miami, Spielberg, Austin, Sao Paulo és Loszail ad nekik otthont.