Miért szombaton rendezik a Formula–1-es idénynyitót? Itt a válasz!

Ha visszarepülnénk néhány évet az időben, és Monte-Carlo lenne az idénynyitó Formula–1-es nagydíj helyszíne, akkor nem lepődnénk meg rajta, hogy csütörtökön kezdődik a versenyhétvége. Viszont nem a hercegség ad otthont 2024 első futamának, hanem Bahrein, és a régi monacói menetrenddel szemben az előttünk álló hétvégén a csütörtöki kezdés után a péntek nem lesz szünnap, hanem az egész program tolódik, és vasárnap helyett már szombaton sor kerül a szahíri versenyre.

Hamarosan a dívány helyett az autóban ülnek majd a Formula–1-es pilóták Fotó: MTI/EPA/Ali Haider

Rajongói szemmel lehet örülni ennek, hiszen egy nappal rövidebb lesz a téli szünet, és így szokatlanul korán, már február 29-én felbőgnek a motorok, esetleg bosszankodni miatta, hogy felborul a szokásos vasárnapi „szieszta” a délutáni nagydíjakkal. A közösségi médiában megjelent hozzászólások alapján a szurkolók többségét nem zavarja, hogy vasárnap helyett szombaton kell a televízió elé ülnie, ugyanakkor sokan nem értesültek a megváltozott menetrendről. Néhányan pedig azt fájlalták, hogy munkaidő révén a pénteki időmérőről lemaradnak.

A ramadán átírta a Formula–1-es menetrendet

Mindenesetre az idei huszonnégy felvonásból három alkalommal is szombaton kerül sor a hétvége csúcseseményére. Az első két esetben, Bahreinben és Szaúd-Arábiában ez nem bevett szokás. Tavaly március 5-én, vasárnap rendezték az év első futamát Szahírban, március 19-én, szintén vasárnap pedig a másodikat Dzsiddában. Most viszont a ramadán kezdete miatt mindkét nagydíj időpontján csavartak egyet.

A ramadán az iszlám holdnaptár kilencedik hónapja, ilyenkor a muszlimok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek. Az ünnep időpontja minden évben változik, általában tizenegy nappal korábbra esik az előző évhez képest, így most éppen március 10-én kezdődik. Az ütközést elkerülendő a dzsiddai versenyt jövő szombatra időzítették. A Bahreini Nagydíj pedig tulajdonképpen az áldozata lett ennek a változtatásnak, mivel ha vasárnap rendeznék meg a futamot, akkor a csapatoknak egy nappal kevesebb idejük jutna a költözködésre, illetve az előkészületekre Szaúd-Arábiában. Márpedig egy tizenöt órás autóút esetében ez nem ideális forgatókönyv.

A harmadik, novemberben esedékes Las Vegas-i Nagydíj a kivételek között is kivételt képez, hiszen tavaly is szombaton tartották az idény harmadik Egyesült Államokbeli versenyét. És az okok is nagyon eltérőek az arab országokhoz képest. A kaszinóvárosiak célja az volt, hogy megtalálják azt az időpontot, amely a hazai és az európai nézőseregnek is megfelel. Így helyi idő szerint szombat este 10-kor kezdődik a „cirkusz”, az öreg kontinensen pedig vasárnap reggelre csúszik a verseny.

– Olyan megoldást találtunk, hogy az európaiak reggel hatkor-hétkor egy kávéval a kezükben nézhessék meg a futamot, mint azt az amerikai szurkolók teszik az európai versenyek idején – fedte fel Renee Wilm, a Las Vegas-i Nagydíj vezérigazgatója.

A hétvége menetrendje Csütörtök: 1. szabadedzés 12.30, 2. szabadedzés 16.00

Péntek: 3. szabadedzés 13.30, időmérő 17.00

Szombat: Bahreini Nagydíj 16.00

Borítókép: Oscar Piastri Bahreinben (Fotó: MTI/AP/Darko Bandic)