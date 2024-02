Eldőlt a botrányba keveredett Christian Horner sorsa a Red Bullnál

Február elején jelentette be a Red Bull, hogy vizsgálatot indított Christian Horner ellen, mivel az istálló egyik női alkalmazottja azzal vádolta meg a csapatfőnököt, hogy illetlenül viselkedett vele, a pletykák szerint szexuális tartalmú üzeneteket küldött neki. A folyamat a vártnál tovább húzódott, így Horner nemcsak az istálló autóbemutatóján vett részt, hanem még az idény eleji teszteken is, majd elutazott Bahreinbe, a szezonnyitó nagydíj helyszínére is.

A jelek szerint a jövőben is Christian Horner irányítása alatt folyik a munka a Red Bullnál (Fotó: MTI/EPA/Ali Haider)

A Red Bull – részben a Formula–1 és a Nemzetközi Automobil-szövetség nyomására – még az idénykezdet előtt szeretett volna pontot tenni az ügy végére, és szerdán bejelentette, hogy ez meg is történt. A közleményük szerint tisztázták Hornert a vádak alól, így a brit várhatóan a továbbiakban is ellátja a csapatfőnöki feladatokat.

– A Red Bull meg van győződve arról, hogy igazságos, mélyreható és pártatlan volt a vizsgálat. A Red Bull továbbra is tartja magát a legmagasabb szintű munkahelyi normákhoz – tették hozzá.

A panasztévőnek ugyanakkor joga van a fellebbezésre, úgyhogy még tovább folytatódhat az ügy.

