Pszichológus csapatkapitányunk elárulta, hogy mászik majd a spanyolok fejébe a vb-döntőben

Jön a második magyar érdekeltségű döntő a szingapúri vízilabda-világbajnokságon. Keszthelyi Ritáék ezüstérme után ma Manhercz Krisztiánékon a sor, férficsapatunk Spanyolországgal játszik az aranyéremért (15.35, tv: M4 Sport). Varga Zsolt együttese már kiejtette a címvédő horvátokat és az olimpiai bajnok szerbeket, következik az Európa-bajnok. Figyelmeztető jel, hogy a csoportkörben alulmaradtak a mieink Alvaro Granadoszékkal szemben. Hiába vezetett 5-3-ra és 8-5-re Magyarország, az utolsó negyed 5-1-es rohama végül 10-9-es spanyol sikert ért. Remélhetőleg ezúttal végig bírja majd az iramot a szemsérülése miatt hiányzó Jansik Szilárd nélküli válogatottunk, amely a 2023-as sikere után visszaülne a trónra.

Manhercz Krisztián szerint fejben dőlnek a fontos dolgok Fotó: World Aquatics/Istvan Derencsenyi

− Egy döntőben ötven-hatvan százalék, ami a taktikáról szól, a maradék a szívről és az akaratról.

Ki mennyire ugrik be blokkolni, ki mennyit tesz bele egy visszaúszásba, mert mindkét csapat már két hete játszik, és nagyon kemény mérkőzéseink voltak nekünk és a spanyoloknak is. Nekünk is volt negatív élményünk, éppen ellenük, ők már úgy érezték, hogy kiesnek a görögök elleni elődöntőben. Érzelmileg és fizikálisan megterhelő volt a világbajnokság a döntőig vezető úton, de azt gondolom, az elmúlt két hét alapján a két legjobb csapatnak sikerült bejutnia a döntőbe − elemzett az M4 Sportnak adott hosszabb interjújában Manhercz Krisztián.

− Pont a spanyolok elleni mérkőzés után beszéltünk arról, hogy mennyi energiát égetünk el egy-egy blokk és gól utáni üvöltéssel, hergeljük egymást negyedek közötti szünetekben, ami jó és pozitív. Nyilván ez nem került volna szóba, ha az utolsó negyed nem 5-1 a spanyolok javára.

El kellett azon gondolkodnunk, hogyan tudunk energiát megtakarítani, hogy maradjon a végére.

Kiélezett végjátékban, nem gondolom, hogy lenne csapat, amelyik próbálná visszafogni magát. Inkább arra figyelünk, hogy amikor lehet, pihenjünk, és felesleges energiákat ne égessünk.

Ha egy nagy blokk után, ha beleüvöltesz az ellenfél arcába, lehet, hogy elfáraszt, de hogy neki elveszi az önbizalmát, az is biztos. Ez azért ennek a csapatnak nagyon kell.

Manhercz Krisztián szerint az üvöltés is egyfajta lelki hadviselés Fotó: World Aquatics/Istvan Derencsenyi

Manhercz Krisztián haditerve

A magyar férfi-vízilabdaválogatott többek között a 2020-as Európa-bajnoki döntőben, a tokiói olimpiai bronzmeccsén, a 2023-as világbajnokság elődöntőjében is legyőzte Spanyolországot, amely egyedi stílust képvisel.

− Nem azt a szláv, szerb–horvát vonalat erősítik, hanem egy gyorsabb, úszósabb, nagy tempójú mérkőzés lesz. Biztos vagyok benne, az elmúlt két meccsből is tanulva, hogy húsz körüli emberhátrányt fogunk kapni. Mostanában ez tradíció a játékvezetők körében, hogy jó nézni, hát akkor legyen. Rengeteg lefordulásgólt lőnek, vannak nagyon-nagy lövőik és két kiváló centerük. Türelmesen játszanak. A spanyolok ereje abban rejlik, hogy amikor azt hinnénk, hogy lőnek, megvárják, és beadják centerbe a labdát.

Azokat a játékosokat, akik át tudják billenteni őket a holtpontokon, fárasztanunk kell, az idegrendszerüket pirítani, amennyire csak lehet. Nekünk is nagyon türelmesen kell játszani!

Biztos, nagyon idegesek lesznek, miután nagy világversenyen fontos, kieséses szakaszban nagyon régen nem vertek meg bennünket. Ez ott van a fejükben, nekünk meg az, hogy abban a másfél órában bele kell halnunk a vízbe − tekintett előre Manhercz Krisztián.