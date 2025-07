Egy magyar játékos is a Paks vesztét akarja ma a Konferencialigában

Nehéz feladat előtt a Paks a Konferencialigában

Harmadik magyar csapatként a hazai kupagyőztes Paksi FC is bemutatkozik a Konferencialiga selejtezőjében, amelynek 2. körében 20.00-tól a szlovén Maribort látja vendégül (tv: M4 Sport). A Paks az Európa-liga-selejtezőben már játszott két kupameccset, ám a kolozsvári CFR-rel szemben az idegenbeli 3-0-s vereség miatt alulmaradt.

Az Osváth Attilát, Ádám Martint és Lenzsér Bencét nélkülöző paksiaknak a következő ellenfél sem ígérkezik könnyebbnek. A Maribor Szlovéniában legutóbb második lett, 15 légióssal rohamoz, és bár a kupasorozat első selejtezőkörében nem volt érintett, játszott már tétmeccset: a szlovén élvonalban hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett vasárnap a Celjétől.

Jelen pillanatban szerintem itt kiegyenlítettebbek az erőviszonyok, mint a Kolozsvárral szembeni párharcban volt

– véli Bognár György. – Nagyon erős az ellenfél csapatjátéka, egy előretolt csatárral játszanak, aki nagyon kellemetlen, gyors és erős. Az elmúlt év tapasztalatából kiindulva két mérkőzésben kell gondolkodni, az első meccs mindenképpen szoros legyen, de ha lehet, akkor nyerjük meg hazai pályán. Bátrabbak lehetünk szerintem, mint két hete a Kolozsvár ellen. Van már két tétmérkőzés a lábunkban, ez kell, hogy számítson – általában szokott. Azt várom, hogy a mérkőzés nagy részében mi legyünk a kezdeményezőbbek – tette hozzá a Paks vezetőedzője, aki szerint elsősorban a középpályán kell javulnia a Paksnak a kolozsváriakkal szembeni párharchoz képest.

Magyar játékos magyar csapat ellen

– Most fogjuk játszani az első nemzetközi meccsünket, ráadásul egy nagyon jó csapattal találkozunk – méltatta a tolnaiakat Tugberk Tanrivermis, a Maribor vezetőedzője. – Tudjuk, hogy a Paks egymás után kétszer is megnyerte a kupát. Láthattuk azt is, hogy nagyon megnehezítették a Cluj dolgát az előző körben. Ellenfelünk nagyon fizikális csapat, akik kellő összhanggal rendelkeznek. Egy várakozásként tekintünk a két meccsre, először itt Pakson, majd jövő héten Mariborban, de remélem, hogy mi tudunk kijönni győztesen a párharcból.

Komáromi György (sárgában) itt még a Puskás Akadémia színeiben Fotó: TT NEWS AGENCY/Henrik Montgomery

A Maribornak van egy magyar játékosa Komáromi György személyében, aki most természetesen a Paks vesztét akarja.

– Különleges helyzetben vagyok, hiszen egy külföldi csapatban játszok a Paks ellen. A Puskás színeiben játszottam már ellenük elég sokszor, és voltak elég komoly csatáink. Úgy gondolom, hogy ez erről a párharcról is elmondható. Mi azonban még csak a csütörtöki mérkőzésre koncentrálunk, erre a találkozásunkra készültünk fel a Paksból. Úgy gondolom, sikerült kellően felkészülni, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy megnyerjük a mérkőzést, és előnyben várhassuk a jövő heti visszavágót. Ez nekem plusz presztízs, hogy egy magyar csapat ellen játszhatok, de ez nem kell, hogy nyomást helyezzen rám, úgy érzem, helyén tudom kezelni. Azon leszek, hogy a saját csapatomat gólokkal, gólpasszokkal tudjam segíteni. A győzelem a cél – szögezte le a szélső.