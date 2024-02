„Nem feltett kezekkel lépünk pályára” – Klujber a Fradi sorsdöntő BL-csatája előtt

Csodás emlékeket őrizhetnek a Ferencváros szurkolói, kézilabdázói Metzből, a BL legutóbbi idényének negyeddöntőjében ugyanis a francia városban rendezett visszavágón óriási bravúrt bemutatva győzött a csapat, amely így megfordította a párharc állását, és története során először bejutott a budapesti rendezésű négyes döntőbe. Azóta egyszer, 2023 szeptemberében már összecsaptak a felek Érden (ahol a Metz 38-25-re nyerve visszavágott), most pedig a csoportszakasz 14., záró fordulójában találkoznak.

Klujber Katrin és a Ferencváros egyszer már ebben az idényben is találkozott a francia csapattal (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

– Természetesen a metzi utazás kapcsán szóba került a tavaly tavaszi mérkőzés, beszélgettünk róla a lányokkal. Szeretnénk megint hasonlóan jó eredményt elérni. Persze, ha ezúttal nem hét góllal, csak eggyel nyerünk, annak is nagyon fogunk örülni. Nem feltett kezekkel fogunk pályára lépni – mondta el a magyar válogatott Klujber Katrin, aki kitért a tavaly szeptemberi, Érden elveszített meccsre is. – Azóta nagyon sok minden változott a csapat háza táján, azt gondolom, jó irányba, egyértelműen felfelé jövünk, jó dolgokat tudtunk csinálni az elmúlt időszakban is. Amit megbeszélünk, remélem, teljesíteni fogjuk szombaton is.

Nem lesz könnyű dolga a Fradinak

Az FTC-Rail Cargo Hungaria nincs könnyű helyzetben. Az eddigi 13 mérkőzéséből 4 győzelem és 2 döntetlen mellett hetet elvesztő gárda jelenleg a még éppen továbbjutó, hatodik helyen áll a BL B-csoportjában, előnye azonban csupán egyetlen pont a Rapid Bukarest előtt. A Ferencváros szombaton 16.00-tól a listavezető Metz vendége lesz, a franciák számára viszont azért nem tét nélküli a találkozó, mert az automatikusan negyeddöntős szereplést érő első két hely megtartásához mindenképpen pont(ok)ra lesz szüksége.

– Nem mondanám, hogy emiatt óriási nyomás nehezedne ránk, mutattunk már csodát Metzben tavaly, ezúttal is képesek lehetünk a célunk elérésére. Ezzel együtt nem számítok könnyű mérkőzésre. A Metz egy nagyon jó játékosokból álló csapat. Hajtós együttesről beszélhetünk, ha a kapusa kifog egy jó napot, bárkinek sok gondot tud okozni. Nem szeretnénk, hogy más csapatokon múljon a továbbjutásunk, ezért mindenképpen pontot, pontokat akarunk hazavinni Metzből – húzta alá Klujber.

A Győr itthon, a Debrecen idegenben zár

A Ferencváros helyzete nem egyszerű, de még mindig a saját kezében van a sorsa: ha győz Metzben, teljesen mindegy, mire megy vasárnap, vendéglátóként a Rapid Bukarest a Team Esbjerg ellen, nem kerülhet bajba. A Győrt és a DVSC-t felvonultató A-csoportban jóval egyértelműbb a helyzet: a kisalföldiek már biztosan megnyerték a csoportot, így ott vannak a negyeddöntőben, a hajdúságiak számára pedig csupán az kérdéses, hogy az 5., vagy a 6., pozícióban jutnak-e tovább. A Győr február 17-én, szombaton a Brest Bretagne csapatát fogadja, míg a DVSC Schaeffler február 18-án, vasárnap 16.00-tól az IK Sävehof vendége lesz.

Női kézilabda BL, csoportkör A magyar csapatok programja

Február 17., szombat

16.00 Mezt–FTC-Rail Cargo Hungaria (TV: Sport1)

18.00 Győri Audi ETO KC–Brest Bretagne Handball (TV: Sport1) Február 18., vasárnap

16.00 IK Sävehof–DVSC Shaeffler (TV: Sport1)

Borítókép: Klujber Katrin az FTC egyik kulcsjátékosa, pontos lövéseire Meztben is számít a csapat (Fotó: MTI/Kovács Tamás)