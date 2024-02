Xabi Alonso és a Liverpool? A sportigazgató biztosra veszi, tudja a választ

Klopp és Xabi Alonso találkozhat az Európa-ligában

Külön érdekessége a Xabi Alonso esetlege érkezésével kapcsolatos liverpooli híreknek, hogy Jürgen Klopp csapata tavasszal akár össze is csaphat a Leverkusennel az Európa-ligában. Mindkét klub csoportgyőztesként jutott a márciusi nyolcaddöntőbe, így várják a február 23-ai sorsolást. Ha úgy alakul, még az is előfordulhat, hogy a május 22-ei, dublini döntőben találkozik a Liverpool és a Leverkusen. Ez esetben ez lenne Klopp utolsó meccse a Vörösök kispadján, és talán Alonsóé is a németekén.

A nyártól új szakvezetőt kereső Liverpoolnál sajtóértesülések szerint a klublegenda Steven Gerrard (jelenleg a szaúdi Al-Ettifak edzője), az olasz Roberto De Zerbi (Brighton) és a német Julian Nagelsmann (német válogatott) a legesélyesebb Klopp pótlására, ha Alonsót nem sikerül elcsábítaniuk.

Borítókép: Xabi Alonso (Fotó: MTI/Illyés Tibor)