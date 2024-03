Salakmotoros reneszánsz Debrecenben, bátor távlati tervekkel

Az 1932-ben épült Nagyerdei stadiont annak idején úgy alakították ki, hogy a salakmotorozásra is alkalmas legyen. A futballpálya körül előbb atlétikai pálya, majd azon kívül egy 600 méteres, fekete salakkal borított ovális pálya szolgálta a sportágat.

Egy-egy salakmotor viadalra néha tízezer néző is kíváncsi volt, a helyi versenyzők – Lévai és Domján – népszerűsége vetekedett a futballistáékkal. Aztán idővel nem rendeztek ott motorversenyt, majd megújult a stadion is.

A város akkori szélén készült el az új, már csak a salakmotorosokat kiszolgáló, nemzetközi normák szerint épült, Gázvezeték utcai Volán stadion, amelyet Perényi Pálról, a világhírű debreceni salakmotorosról neveztek el. Itt versenyeztek az újabb generáció tagjai, Tihanyi, Adorján, akik szintén nemzetközi hírű salakmotorosokká váltak.

Újabban a Szegedről átigazolt Magosi Norbert a sztár, aki tavaly – 48 évesen – magyar bajnokságot nyert. Nagy vetélkedők zajlottak itt, a debreceniek gyakran megmérkőztek a szomszédvárak, Miskolc, Gyula salakosaival. Aztán megszűntek a sportágat támogató nagyvállalatok, s velük együtt a salakmotorsport szakosztályok is. Debrecen a kivétel, továbbra is támogatja a salakmotort.

A SpeedWolf Sportszervező Nonprofit Kft.-t 2019-ben bízták meg a salakmotor-stadion üzemeltetésével. Ahogyan Baráth Norbert ügyvezető egy podcastban elmondta, az volt a céljuk, hogy a város ismét bekerüljön a nemzetközi salakmotorsport vérkeringésébe. Ez az elmúlt éveket figyelembe véve sikerült is. A versenynaptárt tekintve idén kerül hab a tortára, Európa-bajnoki döntőt rendeznek, ami még sohasem volt Debrecenben. Az elmúlt évi nagydíj – amelyre ötezer néző volt kíváncsi – költségeihez például 11 millió forinttal járult hozzá a város, s a salakmotorosok az idén is számíthatnak erre. Nem kidobott pénz, hiszen Debrecenben ma is népszerű a salakmotor.

Az idei tervek szerint hat nagy verseny színhelye lesz a pálya. Az idény májusban kezdődik európai kvalifikációs versenyekkel, de a tervek szerint itt edzőtáborozik majd a dán válogatott és több lengyel klub is. A versenyek között a legrangosabb az Európa-bajnoki döntő nyitó fordulója. Emellett Grand Prix- és Európa-bajnoki selejtezőt, a 250 köbcentis géposztály ifi Európa-bajnokság két elődöntőjét és döntőjét, a Debrecen Nagydíjat, illetve a flat track világbajnokság utolsó, döntő fordulóját láthatják a debreceniek. Mindez azért lehetséges, mert minden feltétele megvan a nemzetközi versenyek rendezésének.

A jövőben viszont – a hírek szerint – még kijjebb kerülnek majd a salakmotor-versenyzők a várostól. A stadion tőszomszédságában új lakópark épült, a motorozással járó zaj zavarja az ott élőket. Ráadásul a stadion területe is kínálkozik egy újabb lakóövezet számára.

Az új – a veterán szurkolók életében már a harmadik – helyszín az előzetes elképzelések szerint a debreceni nemzetközi repülőtér közelében lesz. A mostani pályát üzemeltető SpeedWolf Kft. vezetője podcastjában azt is elmondta, hogy nem egy csillogó-villogó stadionra vágynak, az a lényeg, hogy a pálya feleljen meg a nemzetközi kívánalmaknak.

Borítókép: A tavalyi versenynek is nagy sikere volt Debrecenben (Fotó: Hajdú-Bihari Napló/Kiss Annamarie)