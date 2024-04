Brutális fejberúgás után, mintha összeverték volna az Újpest futballistáját

A 88. percben dőlt el a Debrecen javára az Újpest elleni meccs, Ojediran szerezte a találkozó egyetlen gólját a hajrában, de nem ez volt a legdrámaibb jelenet. A meccs második fordulópontját Tamás Krisztián kiállítása jelentette a 47. percben, az Újpest játékosa csúnyán rácsúszott az ellenfélre, a játékvezető először sárga lapot adott neki, ám a VAR segítségével pirosra változtatta az ítéletét. Innentől emberhátrányban futballozott Mészöly Géza csapata.

Mészöly Géza nem volt boldog az Újpest kiállítása és az elmaradt piros lap miatt sem. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Igen ám, de még az első félidőben volt egy első fordulópont is, amikor az Újpest kerülhetett volna emberelőnybe, ugyanis a debreceni Szécsi Márk a labda helyett Jorgosz Anculasz fejét találta el egy párharcban. A görög légiós arcán látványos sebeket ejtett a fejberúgás, a fülcimpáját a képek tanúsága alapján vélhetően össze is kellett varrni. Anculasz úgy nézett ki, mintha összeverték volna. Piros lap ezért viszont nem járt, Szécsi csak sárgát kapott, noha ezt a szabálytalanságot is vizsgálta a VAR.

– Nagyon sajnálom, hogy ebből a kiállításos párharcból rosszul jöttünk ki – fogalmazott az újpestiek edzője, Mészöly Géza. – Nem tudom, minek kell történnie. Fejbe rúgják a játékosunkat, és az nem piros lap, nálunk meg volt egy véleményes odarúgás, ami lehet, hogy érte az ellenfél vádliját, de… Onnantól borult az egész és beszorultunk, élőfalat húztunk a kapunk elé, mindig volt ott egy láb, de az utolsó percekben, egy szerencsétlen góllal veszítettük el a mérkőzést. Nem érdemeltünk vereséget. Szomorúak vagyunk, sajnálom, hogy a VAR nem tudott a segítségünkre lenni.