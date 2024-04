Végleg bezárulhat a válogatott kapuja a Puskás Akadémia tehetsége előtt

A Ferencváros már bajnok, a Mezőkövesd pedig kiesett. Egyelőre ennyi biztos a labdarúgó NB I-ben, a többi kérdés még nyitott. A Fradi mögött a dobogós helyekért várhatóan a Fehérvár, a Paks és a Puskás Akadémia verseng majd. Nagy kérdés, hogy a Magyar Kupában elért siker, a döntőbe jutás lendületet ad-e a Paks megrekedt szekerének, csapata ugyanis a bajnokságban zsinórban ötször is vereséget szenvedett. Miként az sem mindegy, az átigazolási hírek milyen hatással vannak a Puskás Akadémiára.

Lisztes Krisztián és Corbu Marius fejpárbaja a Ferencváros–Puskás Akadémia meccsen. Fotó: Kovács Tamás

A legtöbb hír ugyanis egyelőre a felcsútiakhoz kapcsolódik. A Transfermarkt adatai szerint több játékos szerződése is lejár a nyáron. A Nemzeti Sport információi szerint négy futballista jövője már körvonalazódik. Az angol Brandon Ormonde-Ottewill már hosszabbított, Batik Bence a Vasashoz tart, Luciano Slagveer pedig négy és fél év után valószínűleg távozik Felcsútról.

Corbunak még egy évet kellene a Puskásnál lehúznia

Az övékénél is érdekesebb Corbu Marius sorsa. A csángó származású, Magyarcsügésen született futballista jövője a válogatott szempontjából is érdekes. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szabályai szerint magyar állampolgársága dacára csak akkor mutatkozhat be a magyar válogatottban, ha megszakítás nélkül öt éven át szerepel a magyar bajnokságban. Azért kényszerül erre a pótmegoldásra, mert a szülei és avnagyszülei közül senki sem született magyar állampolgárként.

Corbu 2020 augusztusában mutatkozott be az NB I-ben a Puskás Akadémia játékosaként. Az öt év tehát 2025 nyarán járna le, de ha a hírek igazak, akkor a támadó középpályás ezt nem várja ki, az olasz első osztályú Leccével hozták hírbe.

Ha ez beigazolódik, Corbu már csak a román válogatottban szerepelhet. Bár mintha Romániában nem tudnák eldönteni, kell-e nekik a játékos. 2022-ben a felnőttválogatott keretébe is behívták, de pályára nem lépett, tavaly nyáron viszont kihagyták az U21-es Európa-bajnokságon a román csapatból.

Varga Ádám véd a Nyíregyháza–Ferencváros Magyar Kupa-mérkőzésen. Fotó: Szon.hu

Merre vetődik a Fradi kapusa?

Érdekes lehet még Varga Ádám sorsa is. A Ferencváros második számú kapusa ebben az idényben megkapta a lehetőséget, hogy a Magyar Kupában ő védjen Dibusz Dénest helyettesítve, s mérkőzésről mérkőzésre nagyszerű teljesítményt nyújt, a Nyíregyháza ellen a hajrában kivívott 2-1-es győzelem után egyenesen őt választották a meccs emberének.

Varga a Magyar Nemzetnek korábban elmondta, bízik benne, hogy a fináléban is ő állhat majd a Fradi kapujában. Legalább ennyire érdekes, hogy a következő idényben hol folytatja a 25 éves kapus.

A mértékadó Transfermarkt szerint a nyáron Varga Ádám szerződése is lejár, s egyelőre nincs hivatalos bejelentés, hogy hosszabbítana. A Metropol értesülése szerint Varga marad a klubnál, a szerződésében ugyanis szerepel egy opció, amit a Fradi érthetően érvényesíteni kíván.

NBI, a 30. forduló programja Péntek:

ZTE–Puskás Akadémia FC 20.00 Szombat:

Paks–Mezőkövesd 14.30

Diósgyőr–Kecskemét 17.00

Debrecen–Újpest FC 19.30 Vasárnap:

Kisvárda–Fehérvár 15.15

MTK–Ferencváros 17.45 Az állás

1. Ferencváros 29 20 5 4 71-26 65 pont – már bajnok

2. Fehérvár 29 15 5 9 51-38 50

3. Paksi FC 29 15 5 9 46-39 50

4. Puskás Akadémia 29 12 10 7 49-30 46

5. MTK 29 12 7 10 40-52 43

6. Debrecen 29 12 6 11 45-39 42

7. Diósgyőr 29 11 7 11 48-49 40

8. Kecskemét 29 11 4 14 40-44 37

9. ZTE 29 10 6 13 49-56 36

10. Újpest 29 10 4 15 38-61 34

11. Kisvárd 29 7 4 18 32-46 25

12. Mezőkövesd 29 5 5 19 25-54 20

