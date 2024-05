Mindenki úgy érzi, hogy még nem érdemelték ki az utat a Wembley-be

Luis Enrique tökéletesen elégedett lenne az őszi eredménnyel. Csapata, a Paris Saint-Germain akkor a Bajnokok Ligája csoportkörében fogadta a Borussia Dortmundot, legyőzte 2-0-ra, ami most, az elődöntőben továbbjutást jelentene a francia csapatnak. A múlt héten a németek hazai pályán 1-0-ra nyertek Niclas Füllkrug góljával, azaz az előnyük megvan, még ha első látásra soványnak is tűnik.

Fotó: Uefa.com

Mindebből következik, hogy a két csapat ebben a kiírásban negyedszer csap össze ma este. Az 1997-ben BL-győztes Dortmund negyedszer játszik elődöntőt a sorozatban, legutóbb a 2012/13-as idényben volt a négy között, akkor végül a Wembley Stadionban rendezett fináléban alulmaradt a Bayern Münchennel szemben. A PSG története során eddig két olyan európai kupapárharcot vívott, amelynek első felvonását idegenben 1-0-ra elvesztette, mindkét alkalommal továbbjutott.

A szurkolók segítségével

– A szurkolók szerepe holnap is ugyanolyan fontos lesz, mint az egész szezonban, és nincs kétségem afelől, hogy teljes mértékben mögöttünk állnak majd – mondta a tegnapi sajtótájékoztatón Luis Enrique, a PSG vezetőedzője. – Dortmundban hihetetlen volt a hangulat, és ugyanezt várjuk holnap a Parc des Princes-ben is, remélve, hogy a végén mindannyian együtt ünnepelhetünk.

On va a gagner – ez az egyetlen mondat, amit franciául tudok, azt jelenti, hogy győzni fogunk. Ugyanúgy játsszunk, mint az első mérkőzésen, és egyáltalán nem fogunk változtatni a mentalitásunkon.

A cél a döntőbe jutás, ehhez pedig jobbnak kell lennünk egy olyan nagyszerű csapatnál, mint a Dortmund.

A párizsiak egyik védője, Marquinhos is kiemelte a szurkolók fontosságát, és elmondta, a csapat nagy önbizalommal készül a visszavágóra. Ez az önbizalom az eddig elvégzett munkából fakad, valamint abból, hogy az első meccs második félidejében sok helyzetet sikerült kidolgozniuk.

A kis előny is előny

A Dortmundnak egyébként kifejezetten meggyőző a mutatója azokban az európai kupapárharcokban, amelyekben hazai környezetben megnyerte az első találkozót: húsz ilyen esetből mindössze háromszor búcsúzott. A 2019/20-as BL-idény nyolcaddöntőjében éppen a Paris Saint-Germainnel szemben maradt alul úgy, hogy saját közönsége előtt 2-1-re diadalmaskodott. A fekete-sárgák mérlege a franciaországi csapatok elleni kieséses párharcokban pozitív: négyszer jutottak a következő körbe, kétszer pedig nem jutottak tovább.

Fotó: AFP

– A Wembley-be való bejutást ki kell érdemelni, és ezt mi még nem tettük meg – nyilatkozta a Párizsba indulás előtt Edin Terzics, a Dortmund vezetőedzője. – Most már csak egy döntetlenre van szükségünk a visszavágón, de természetesen nyerni szeretnénk. Van egy kis előnyünk és egy jó lehetőségünk, muszáj élnünk vele.

A német klub nemcsak előnyt szerzett az odavágón aratott sikerrel, hanem a jövőjéről is gondoskodott: megszerezte Németországnak az ötödik helyet a következő kiírásra, és már biztos az indulása a 2024/25-ös idényben is, mint ahogyan természetesen a francia bajnok PSG is ott lesz az immáron ligarendszerben sorra kerülő évadban.