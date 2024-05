A PSG edzője buliba küldi a játékosait a Dortmund ellen

A Paris Saint-Germain labdarúgói ebben az idényben négy trófeát hajszoltak. Kettőt közülük már meg is szereztek, a Francia Szuperkupát és a bajnokságot is megnyerték, most már „csak” a Bajnokok Ligája és a Francia Kupa van hátra. A hőn áhított nagyfülű trófeához szerdán nem sikerült közelebb kerülniük, sőt, a Borussia Dortmund Niclas Füllkrug góljával 1-0-ra legyűrte őket a BL elődöntőjének németországi felvonásán.

A PSG edzője a dortmundihoz hasonló hangulatot vár Párizsban is Fotó: MTI/AP/Martin Meissner

Nem érdemtelenül. A PSG az első félidőben csak árnyéka volt önmagának, nem tudta áttörni a biztos lábakon álló dortmundi falakat. A második játékrészre ugyan összekapták magukat a franciák, a legjobb próbálkozásaik viszont a kapufán haltak el, így nemhogy nyerni, kiegyenlíteni sem tudtak, és hátrányból várják a jövő keddi folytatást.

A PSG-t az éneklő szurkolók repíthetik a döntőbe

Luis Enrique is felemlegette a kihagyott helyzeteket a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. – Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk. Kiegyenlített mérkőzés volt, mindkét csapat előtt adódtak helyzetek. A támadóknak sokszor sikerült átjátszaniuk magukat a védelmeken. Ők lőttek egy gólt, nekünk pedig hiába voltak ziccereink, nem tudtunk élni velük. De ez nem olyasmi, amin ne tudnánk javítani legközelebb. Most hazamegyünk, pihenünk és a visszavágóra készülünk.

A Paris Saint-Germain spanyol vezetőedzője bízik benne, hogy Párizsban majd okot adnak a szurkolóiknak az ünneplésre. – Ez volt az első alkalom a kieséses szakasz során, hogy idegenben volt az első meccsünk. A Dortmundnak pedig éppen fordítva, a párizsi lesz az első idegenbeli visszavágója.

Ma a háromezer szurkolónk csak énekelt, énekelt és énekelt, annak ellenére is, hogy kikaptunk. Párizsban nagy bulit csapunk. A meccs előtt, közben és utána is – vetítette előre Enrique.

Marquinhos is nagyon várja a hazai visszavágót, hiszen az egygólos hátrány nem ledolgozhatatlan, semmi sincs veszve. A csapat pedig korábban is megmutatta, képes a fordításra.

– Győzni jöttünk ide, bár tudtuk, hogy mi vár itt ránk a szurkolótáboruk előtt. Rengeteg energiájuk van. A mi szempontunkból csalódást keltő volt az első félidő, jobban kellett volna teljesítenünk. Úgy gondolom, hogy a második játékrészre feljavultunk, sok helyzetet dolgoztunk ki. De az eredmény egy-nulla. Kis különbség. Most visszamegyünk Párizsba, és ugyanúgy fogunk dolgozni, mint ahogy a Barcelona elleni visszavágó előtt is tettük (a hazai 3-2-es vereség után idegenben 4-1-re múlták felül a katalánokat a BL negyeddöntőjében – a szerk.), hogy olyan eredményt érjünk majd el, amire szükségünk van. Utána pedig irány a döntő – határozta meg a célt a PSG csapatkapitánya.

Dortmundban már van mit ünnepelni

Természetesen a soványka előny birtokában Dortmundban sem bízzák el magukat. – Nagyszerű, hogy győztünk, de még nem ért véget a munka, szóval nem érdemlünk túl sok dicséretet – figyelmeztetett a német csapatot irányító Edin Terzic. – Rászolgáltunk a győzelemre, jól teljesített a csapat. Több gólt is szerezhettünk volna, bár ez az ellenfélre is igaz. Ezért szerintem rendben van ez az eredmény. Rengeteget futottunk, de erre szükség van egy ilyen. Ki kell érdemelnünk, hogy a Wembley-be jussunk (a londoni szentélyben rendezik a BL-döntőt – a szerk.). A visszavágón csak egy döntetlenre lesz szükségünk, de nyerni akarunk a jövő héten is. Előnyben vagyunk, ez egy jó lehetőséget biztosít nekünk.

Hasonlóan vélekedik a mérkőzés legjobbjának választott Mats Hummels, aki egyben elismerte, a kapufákkal szerencséjük volt. A 35 éves védő úgy véli, nagy csatát hozhat a visszavágó.

– A túlélésért kell küzdenünk Párizsban. A cél világos, döntőbe akarunk jutni, de kemény meccs vár ránk.

Akárhogy is alakul a visszavágó, a Borussia már két fontos dolgot elért. Az egyikre Hummels világított rá: – A Bajnokok Ligájában való szereplésünkkel sikerült elfeledtetnünk a vacak Bundesliga-idényünket.

Ennél azonban többet is jelent a szerdai győzelem. A Dortmund sikerével ugyanis eldőlt, hogy a következő BL-kiírásban az olaszok mellett a németek indíthatnak öt klubot. Ezzel pedig maguknak tettek szívességet Hummelsék, hiszen éppen ők tanyáznak az ötödik helyen a német élvonalban.

Bajnokok Ligája, elődöntő, 1. mérkőzés:

Borussia Dortmund (német)–Paris Saint-Germain (francia) 1-0 (1-0)

gólszerző: Füllkrug (36.)

