Mbappét leradírozták a pályáról, a Dortmund előnyben a PSG ellen

A Bundesligában idén nem fut a Borussia Dortmund szekere, csak az ötödik, és ötpontos hátrányát tekintve korántsem biztos, hogy sikerül odaérnie a Bajnokok Ligája-indulást érő helyek valamelyikére. A BL megnyerésével persze még kvalifikálhatná magát a német csapat a következő évadra, de ehhez először a négy között a Paris Saint-Germaint, a döntőben pedig a Bayern München–Real Madrid párharc győztesét kellene legyűrnie.

Halovány Mbappé, remeklő Füllkrug

A dortmundiak álltak elébe a kihívásnak, és bátor játékkal rukkoltak elő a francia bajnok ellen. Igaz, ez helyzetek formájában nem mutatkozott meg, hosszú-hosszú ideig egyik csapat sem okozott zavart a másik kapuja előtt. A Borussia a 36. percben mégis megszerezte a vezetést: Nico Schlotterbeck csodás indítása után Niclas Füllkrug tizenöt méterről kilőtte a jobb alsót. (1-0)

A szünet előtt a német csatár megduplázhatta volna az előnyt. Erre nem került sor, de a hazaiak ezzel együtt is dicséretet érdemeltek a teljesítményükért. A Paris Saint-Germain nem jutott semmire, még kaput eltaláló lövése sem volt az első félidőben. Kylian Mbappét leradírozták a pályáról, helyette csapattársa, Lucas Hernández volt folyamatosan képernyőn. Először Marcel Sabitzer könyöklése után a francia védő szája vérzett, és ezek után még kétszer szorult ápolásra, mielőtt a PSG vezetőedzője, Luis Enrique a 42. percben lecserélte volna őt.

A Paris Saint-Germain a Bajnokok Ligájában általában megnyomja a második félidő elejét. Ez most sem volt másképp, további cserék nélkül is úgy nézett ki, mintha egy új csapat futott ki a pályára. Az első kaput eltaláló lövés és az első vendégszöglet után ziccereik is akadtak a franciáknak, de egy támadáson belül Mbappé és Achraf Hakimi is a kapufát találta el. A kezdeti nyomást aztán csak tizenöt percen keresztül volt képes fenntartani a PSG, úgyhogy a folytatásban a Dortmundnak is közel annyi gólszerzési lehetősége akadt, mint Enrique gárdájának, és Mbappé sem villant meg többször.

Az eredmény így már nem változott, 1-0-ra győzött a Borussia Dortmund, a döntés pedig jövő keddre és Párizsra marad.

Bajnokok Ligája, elődöntő, 1. mérkőzés:

Borussia Dortmund (német)–Paris Saint-Germain (francia) 1-0 (1-0)

gólszerző: Füllkrug (36.)

