Dárdai Palkó a gólja után a kapuba repülve kis híján kiszakította a hálót + videó

Hektikusan szerepel a Hertha a Bundesliga 2-ben. A 27., 28. és 29. fordulóban összesen hét pontot szerzett, a 30., 31. és 32. kör viszont csak egy pontot hozott a számára, miután együttese ma 4-2-re kikapott az Elversberg otthonában. Ami azért is kellemetlen a fővárosiaknak, mert a tabellán közvetlen riválisuk otthonában maradtak alul. A Hertha a 9. helyen áll 45 ponttal, az Elversberg a 10., immár 43 ponttal.

Dárdai Palkó nem kímélte a testi épségét

A találkozón a hazaiak vezettek 1-0-ra és 2-1-re, a 61. percben Dárdai Palkó egyenlített 2-2-re – a testi épségét nem kímélve robbant be és fejelt közelről, majd a labdával együtt ő is a kapuba került, és kis híján kiszakította a hálót. Ám az Elversberg a 65. és 88. percben is betalált, így győzött 4-2-re.

🇩🇪 Goal: Palko Dardai | Elversberg 2-2 Hertha Berlinpic.twitter.com/H7cu3Z57I9 — FootColic ⚽️ (@FootColic) May 5, 2024

Dárdai Palkó kezdőként a 73. percig volt a pályán, Dárdai Márton végigjátszotta a mérkőzést, Dárdai Bence nem volt a keret tagja.