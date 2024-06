Klopp tett róla, hogy utódját még otthon se hagyják egyedül a szurkolók

Arne Slot június 1-jén lett a Liverpool vezetőedzője, ám a Vörösök trénere csak szerda este tűnt fel először új szerelésében, miután elkészültek az első hivatalos fotók és a bemutatkozó interjú is. Ebben a holland mester többször is említette elődjét, a liverpooli legenda Jürgen Kloppot.

Jürgen Klopp már sosem jár egyedül (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Mások mellett a német szakember kedves gesztusa is szóba került. Slotnak megmutatták, ahogy Klopp a búcsúbeszéde során énekelni kezdett, „szerenádot adott” neki.

– Azt hiszem, hogy tudom, mit akarsz nekem megmutatni – mondta mosolyogva a holland. – Azok az ismerőseim, akik látták, hogy mit tett, azonnal elárasztottak üzenetekkel, videókat küldtek. Azt hiszem, hogy Jürgen ezért is ilyen népszerű itt. Persze trófeákat is nyert, de emellett ilyesmiket is megtesz az utódjáért. Nem hiszem, hogy valaha is megtörtént volna ilyesmi, hogy a szurkolók, de főleg a leköszönő menedzser énekelt volna az új edzőnek még azelőtt, hogy megérkezett volna. Ez mindent elárul Jürgenről. Nagyon remélem, hogy a szurkolók a következő idényben is sokat énekelnek majd, talán nem nekem, hanem inkább a játékosoknak – tekintett előre Slot, aki ezek után egy történetet is megosztott: – Néha, amikor Zwolléban vagyok, az emberek elmennek a házam előtt, és énekelni kezdik a dalt. Máris megtette a hatását!

Jürgen Klopp tehát így gondoskodott róla, hogy miként ő, utódja se járjon egyedül – You'll Never Walk Alone.

Íme az ominózus videó: