A mai naptól új korszak kezdődik a Liverpool történetében

Nemcsak Arne Slot edzői karrierje veszi kezdetét a Liverpool élén, hanem a klub strukturális átalakulása is a mai naptól lép életbe. Jürgen Klopp távozásával megszűnik a klubnál az Angliában gyakran alkalmazott a menedzseri pozíció, Slot már klasszikus vezetőedző lesz, akinek a feje felett lesz egy sportigazgató Richard Hughes személyében – az ő kinevezése is a mai naptól hivatalos.

Arne Slot a Liverpool új edzője (Fotó: EPA/Bart Stoutjesdijk)

Ezzel valóban új korszak veszi kezdetét a Liverpool történetében, ami túlmutat egy edzőcserén, ami önmagában is jelentős lett volna, hiszen a leköszönő Klopp valóságos legenda az Anfield Roadon. Az új időszámítás miatt különösen érdekes Magyarországról nézve is, pláne, hogy a magyar középpályás 2028-ig szóló szerződése jelenleg egy évvel hosszabb időre szól, mint a három évre aláíró Sloté.

Mi lehet Szoboszlai szerepe az új Liverpoolban?

A holland edző a Liverpool.com cikke szerint korábban olyan filozófiát fogalmazott meg, amelyre a csapatnak most nagy szüksége van. – Amikor nincs nálunk a labda, mielőbb vissza akarjuk szerezni agresszív letámadással, így olyan csapat lehetünk, amelyet nehéz legyőzni – fogalmazta meg Slot edzői hitvallását, ami Szoboszlai játékához is passzol, hiszen az első liverpooli idényében éppen a presszingben játszott főszerepet már Klopp csapatában is.

Szoboszlai az idény utolsó harmadában kevesebb lehetőséget kapott a német edzőtől, lényegében kiszorult a Liverpool kezdőjéből, de Slotnál ő is tiszta lappal indul, az adottságai pedig megvannak ahhoz, hogy fontos szerepet játsszon a holland által képviselt stílusban. S amint arra a Ripost rámutatott, Szoboszlai a közelgő Európa-bajnokság miatt előnyben van posztriválisaival szemben, mert ő az egyetlen a Liverpool középpályásai közül, aki kulcsfigura lehet az Eb-n, s így jó teljesítménnyel irányíthatja magára Slot figyelmét is.

