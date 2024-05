Nincs több kérdés, a Liverpool bemutatta az új vezetőedzőt

Jürgen Klopp már a saját búcsúbeszéde során megénekelte, hogy Arne Slot lesz az utódja a Liverpoolnál, ezek után nem maradt más hátra, hogy a klub is bejelentést tegyen. Ez hétfő este meg is történt, a Vörösök a honlapjukon számoltak be arról, hogy megegyeztek a holland tréner eddigi munkaadójával, a Feyenoorddal, így a 2024–25-ös idénytől Slot veszi át az irányítást Liverpoolban. A transzferguru Fabrizio Romano értesülése szerint három évre szóló szerződést írtak alá a felek.

A rotterdami csapattal bajnokságot és kupát nyer szakembert kétszer választották meg az év edzőjének a holland élvonalban. 2021 nyarán lett a Feyenoord vezetőedzője, korábban az AZ Alkmaarnál töltötte be ezt a posztot.

Korábbi cikkünkben bemutattuk Arne Slotot, itt olvashatnak róla.

