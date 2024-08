Edzőként is csúcsra ért, majd lemondott Martinek János

Igencsak illusztris társaság tagja lett Martinek János, az öttusa-válogatott szövetségi kapitánya abban a pillanatban, amikor Gulyás Michelle vasárnap megnyerte a hagyományos öttusa női versenyét. Ugyanis az 1988-as szöuli olimpián egyéniben és csapatban is aranyérmet szerző Martinek Gulyás diadalával elmondhatja magáról, hogy versenyzőként és szakvezetőként is olimpiai bajnok lett. És ezzel ráadásul egy új fordulóponthoz érkezett el a további sorsa.

Gulyás Michelle olimpiai aranyérme után Martinek János nemcsak sportolóként, hanem szakvezetőként is olimpiai bajnok lett (Fotó: Csudai Sándor)

– Török Ferenc és Kulcsár Győző volt, akikhez akartam csatlakozni, hogy versenyzőként és kapitányként is olimpiai bajnok lehessek. Ez megvalósult, az álmom beteljesült. Azt gondolom, hogy ennél jobban zárni egy pályafutást nem lehet. Elég sokáig voltam kapitány, versenyző, most egy kicsit a család lesz a fontosabb – nyilatkozott Martinek János, aki hozzátette, decemberig szól a szerződése, addig mindent átad az utódjának, akivel a sportág új időszaka is elkezdődhet. Ugyanakkor még kapitányi minőségében az aranyérmes Gulyás Michelle és a negyedik Guzi Blanka teljesítményéről is felsőfokon beszélt.

– Michelle-nek jól sikerült a vívás, akkor már lehetett számítani arra, hogy jó versenyt fog zárni, onnantól én csak a lovaglástól tartottam. Tegnap, az elődöntőben volt egy két veréses pályája, azzal kijött belőle az a tüske, ami belekerült Kínában. Ma lovagolt egy hibátlant és ezzel bebiztosította, hogy ott lehet az élen. Másrészt 2-essel indult, ahogy én Szöulban, és ez jó ómen volt – fogalmazott Martinek, aki elárulta, egyáltalán nem érezte, hogy feszültség lett volna a csapatban a felkészülés alatt, hogy Gulyás Michelle Erdős Ritával szemben került be az olimpiai csapatba az elnökség döntése alapján.

Az olimpiai arany igazolta az elnökség döntésének helyességét

– Le volt írva egy válogatási elv, én nem tehettem mást, eszerint kellett döntést hozni, ezt terjesztettem elő. A vezetőség döntött, ebben benne volt, hogy Michelle rutinja többet nyom a latban. Nem volt ez rossz döntés, amit igazolt az eredmény is. Én nem éreztettem és nem is éreztem feszültséget emiatt a csapatban – jegyezte meg a búcsúzó kapitány.

Guzi Blanka negyedik helyét fantasztikus eredménynek tartja, főleg azért, mert kicsit később kapcsolódott be a sportágba, hiszen előtte kézilabdázott, így a vívással kevesebb rutint tudott felszedni.

– Idén volt igazából jó egyéni eredménye, a világbajnoki ezüstérem. Akkor két tussal vívott többet, ami tíz pont, ha most kettővel többet vív, akkor dobogón áll ő is, tehát harmadik. De ez a negyedik hely irtózatosan jó eredmény – fogalmazott.

A férfiaktól többet várt

Martinek ugyanakkor nem titkolja, hogy amíg a lányok szenzációsan versenyeztek, addig a férfiak szombati versenyében viszont tudott volna egy kicsit jobbat is elképzelni annál, mint hogy Szép Balázs tizedik, Bőhm Csaba 13. lett. – A fiúkban is benne volt ugyanez a teljesítmény, csak belőlük nem tudott előjönni. Talán majd Los Angelesben, de az már nem ez a sportág lesz – zárta olimpiai értékelését Martinek János.