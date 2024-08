Gulyás Michelle élt a lehetőséggel, pedig egy lovaglás miatt majdnem lemaradt Párizsról

Gulyás Michelle kínai vb-szereplése az elrontott lovaglás miatt nem sikerült jól, de Balogh Gábor úgy értékelte, hogy az előző elnökségtől megörökölt válogatási elvek túl nagy hangsúlyt helyeztek a világbajnokságra, s Gulyás teljes olimpiai ciklusbeli stabil teljesítményét nem lehet figyelmen kívül hagyni egyetlen lovaglás miatt.

Gulyás Michelle feszült volt a lovaglás előtt

Gulyás Michelle Párizsban már a kiváló rangsoroló vívásával megalapozta a sikerét, a második helyről várta a folytatást, és a döntőben az öttusában utoljára szereplő lovaglás sem okozott gondot, Gulyás és lova verőhiba nélkül teljesítette a pályát.

– A lovaglás előtt minden versenyző feszült, nem lehet tudni, hogy másképp viselkedik-e a ló a pályán, mint a bemelegítés alatt. Amikor teljesítettem a pályát, lekerült rólam a teher. Mindenképpen célom volt, hogy két olyan lovaglással fejezzem be, amire jó lesz visszaemlékezni, ez sikerült – mondta az aranyéremmel a nyakában Gulyás Michelle, aki az előző olimpián, Tokióban pórul járt a lovával.

A magyar versenyző a kombinált számig megőrizte a második helyét, tizenhárom másodperc volt a hátránya Élodie Clouvel mögött, de a franciát már az első lövészetnél megelőzte.

Azt meg sem néztem, hogy mögöttem ki hogy áll, igyekeztem csak saját magamra figyelni. Az utolsó lövészetem végeztével viszont láttam, hogy a francia kettő, a koreai még csak egy találatnál jár, akkor már úgy voltam vele, hogy ha bele is halok, leszakad a lábam, lefújja a szél a karomat, akkor is beküzdöm magam a célba

– idézte fel Gulyás Michelle, aki a magyar öttusa tizedik olimpiai aranyérmét szerezte.

A dobogón állva, a magyar himnuszt hallgatva pedig Gulyásnak is eszébe jutott, hogy milyen nehézségeken ment keresztül az aranyérem megszerzése előtt.

– A teljes év átfutott a fejemen, a sok negatív dolog, ami történt, amiket írtak rólam. Utólag azt mondom, hogy ez is segített, mentálisan úgy felkészültem a versenyre, mint még soha – jelentette ki Gulyás Michelle, aki azt is kiemelte, hogy a kvóta birtokában már eleve az olimpiára időzítették a idei formáját, aminek meg is lett az eredménye: aranyérmes lett, sőt 1461 ponttal világcsúcsot állított fel Párizsban.

Gulyás Michelle sikere Martinek János tökéletes búcsúja

Gulyás Michelle azt is elárulta, hogy folytatja pályafutását, s bár az öttusából kikerül a lovaglás, arról sem szeretne lemondani. Martinek János viszont távozik a szövetségi kapitányi posztról.

– Török Ferenc és Kulcsár Győző után én is elmondhatom magamról, hogy versenyzőként és szövetségi kapitányként is olimpiai bajnok lettem. Az álmom beteljesült, ennél szebben egy pályafutást nem lehet lezárni – hangsúlyozta a szakember, aki 1988-ban, Szöulban egyéniben és az ötkarikás programból azóta már kikerült csapatversenyben is aranyérmes lett.