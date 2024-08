Gulyás Michelle második helyen az öttusa utolsó lovaglása után, most is volt bukás

A párizsi olimpia zárónapja az öttusa szempontjából különösen a búcsú napja volt. A női döntő volt az utolsó alkalom, hogy a lovaglás is része volt a sportágnak, a jövőben a díjugratás helyét egy másfajta, lovak nélküli akadályverseny veszi át. Gulyás Michelle erős rangsoroló vívásának köszönhetően a második helyről várta az utolsó lovaglást, Guzi Blanka a tizenhetedik helyről kezdte a döntős napot.

Guzi Blanka hibátlan lovaglást teljesített a párizsi olimpia öttusaversenyén (Fotó: Csudai Sándor)

Előzetesen egyikük sorsolására sem panaszkodhattunk, mindketten olyan lovat kaptak, amellyel szombaton, a férfiak döntőjében hibátlan lovaglást mutattak be.

Öttusa: ilyen volt a búcsú a lovaglástól

Legutóbb, Tokióban óriási drámát hozott a női versenyben a lovaglás, a német Annika Schleu aranyesélye úszott el a nullapontos lovaglása miatt. Az az eset volt az utolsó csepp a pohárban, ami a szám búcsújához vezetett.

A német most, Versailles-ban is ott volt a mezőnyben, immár Annika Zillekens néven, de ezúttal hibátlanul lovagolt, ahogy Guzi Blanka is. Zillekens ezúttal szerencsés volt, tartalékként utólag került a mezőnybe, miután a bónuszvívás harmadik helyezettje, Kate French betegség miatt visszalépett a döntőtől.

Az utolsó lovaglás egyik áldozata a spanyol Laura Heredia volt, a lova két különböző akadály előtt összesen háromszor megtorpant, így nulla ponttal kiszállt a verseny érdemi részéből.

Nála is rosszabbul járt a hazaiak versenyzője, Marie Oteiza, akit le is dobott a hátáról a ló. Csúnya esés volt, de szerencsére a saját lábán távozott a francia, bár érthetően könnyek között, hiszen éremesélye úszott el, a negyedik helyen állt a lovaglás előtt.

Gulyás Michelle: az öttusa utolsó hibátlan lovaglása

Gulyás Michelle esetleges jó szereplése Tokióban szintén a lovagláson ment el, ahogy kis híján a párizsi szereplése is, ugyanis az idei világbajnokságon is kifogott rajta a szám. Volt is vita belőle, hogy bekerült az olimpiai keretbe, a vb-bronzérmes Erdős Rita pedig otthon maradt.

Az olimpián Gulyás Michelle a vívásban bizonyított, s ezúttal a lovaglása is hibátlan lett, látványosan meg is ünnepelte ezt, hiszen a legkiszámíthatatlanabb számot letudta, s továbbra is második helyen áll.

Sőt, tizenöt helyett már csak nyolc pont a hátránya a bónuszvívás előtt, az éllovas francia Élodie Clouvelnek ugyanis volt egy verőhibája.

Azaz kimondhatjuk: Gulyás Michelle teljesítette az öttusa történetének utolsó hibátlan lovaglását.