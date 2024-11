Meghalt a világhírű magyar szuperedző

Az Egyesült Államok Tornaszövetségének szombati közleménye szerint a kolozsvári születésű Károlyi pénteken hunyt el. Károlyi és felesége 1981-ben hagyta el Romániát és az Egyesült Államokban telepedett le.

Egyik leghíresebb tanítványa volt Nadia Comaneci, aki az 1976-os montreali olimpián az akkor maximális 10 pontot kapta, a sportágban elsőként.

Új hazájában is számos kiválósággal dolgozott, és ott is káprázatos sikereket ért el. Kilenc versenyzője nyert olimpiát, 15 pedig világbajnokságot. 2000-ig volt az amerikai válogatott edzője, később pedig Texasban általa alapított edzőközpontot vezette. A sportág Hírességeinek Csarnokába 1997-ben választották be. „Nagy hatással volt az életemre. Nyugodjon békében, Károlyi Béla!” – írta Facebook-oldalán Comaneci, ki több közös képet is megosztott egykori edzőjével.

Az Egyesült Álamokban a tornacsapat 1996-os olimpiai bajnoki címének elnyerésekor került a reflektorfénybe, amikor emlékezetes módon motiválta a sérült Kerri Strug amerikai tornászt.