Helif női legyőzője karácsonyig dönt a visszavonulásáról

Nagyon úgy tűnik, hogy az ír női ökölvívók ismerik a titkot, miszerint miként lehet legyőzni a nemisége miatt az érdeklődés középpontjába került Imane Helifet. Ugyanis az algériai bunyós az elmúlt években minden létfontosságú meccsét elveszítette akkor, ha ír bunyóssal került szembe a ringben. Három esztendővel ezelőtt, a tokiói olimpia negyeddöntőjében Helif – aki egyébként a 2018-as vb-n tűnt fel először a nők között, de simán kikapott az első körben – az ír Kellie Harringtonnal került szembe, igaz, akkor a 60 kilósok mezőnyében. Nos, az ír bokszoló megmutatta, mi a recept az algériai ökölvívó legyőzésére, simán kipontozta őt, majd meg sem állt az aranyéremig. 2022-ben Helif már egy súlycsoporttal feljebb, a 66 kilósok között már a fináléig menetelt, ám ott újabb vereséget szenvedett, miután ismételten egy ír bokszoló, Amy Broadhurst volt az ellenfele, aki szintén kipontozta őt, lásd a döntőjüket.

De térjünk vissza Harringtonhoz, aki remek teljesítménnyel Párizsban megvédte a címét – a döntőben 4-1-es pontozással legyőzte a kínai Jang Ven-lút –, ő lett az első ír nő, aki aranyérmet nyert két olimpián, és egy a négy ír sportoló közül, akik megőrizték olimpiai címüket. Egy biztos, Kellie Harrington nem mindennapi sztárja a női ökölvívásnak. Kizárólag amatőrként hajlandó ringbe lépni, egy korábbi interjújában kijelentette, nem vonzza az, hogy a profik között pénzért bunyózzon. Amikor Párizsban sem talált legyőzőre, Harrington bejelentette, hogy visszavonul.

– Befejeztem! Bajnokként hagyom el a ringet, ahogy mindig is szerettem volna, nem pedig egy vesztes meccset követően. Boldog vagyok, hiszen mindent elértem, amit lehetett – mondta az apnews.com portálnak Harrington.

Kellie Harrington az Ír Olimpiai Bizottság centenáriumi bálján Fotó: Getty Images

Nos, a döntés mégsem végleges, egy kis remény van arra, hogy az ír klasszist újra láthassuk a ringben bokszolni. Nemrég ugyanis kitüntették az Ír Olimpiai Bizottság centenáriumi bálján, ahol Harrington elárulta, az elmúlt hónapokban számos csapás érte – többek között elhunyt az apósa, valamint kedvenc kutyája is –, és nem választotta el attól sok, hogy lemondjon a párizsi olimpián való indulásról. Az újabb olimpiai arany megszerzését követően egyszerűen szabad akart lenni, nem talált motivációt a bokszban – kétszeres olimpiai bajnok, világ-, és Európa-bajnok –, de most elárulta, rövidesen bejelenti, a visszavonulása végleges-e.

– Amikor győztem Párizsban, azonnal felmerült bennem, hogy merre tovább. De ahogy teltek a hetek, éreztem, ez most nem olyan, mint korábban, amikor tartottam hosszabb-rövidebb szünetet, majd visszatértem az edzőterembe. Most van pár hónapom, hogy döntsek, kitaláljam, merre is szeretném folytatni. Még az is előfordulhat, bár erre kevés az esély, hogy visszatérek a ringbe. Karácsony után eldöntöm, mit fogok csinálni, de nem tagadom, élvezem azt, hogy nem kell minden nap kora reggel felkelnem és edzeni – mondta Harrington.