A Debrecen csak ráijeszteni tudott a Diósgyőrre, hazai győzelem a keleti rangadón + videó

Ez történt a meccsen

Nem kezdett rosszul a tabella utolsó előtti, 11. helyén álló Debrecen, gólokat mégis a vendéglátó szerzett. A Diósgyőr a 25. percben került 1-0-s előnybe, miután a holland Elton Acolatse beadását követően a fehérorosz Vladislav Klimovich közelről, kapásból a kapuba bombázott. A nemzetközi összjáték után magyar gólnak is tapsolhatott a miskolci közönség, a 43. percben ugyanis Gera Dániel fejjel vette be a debreceniek kapuját. Az előkészítő ezúttal is a szabadrúgásból beívelő Acolatse volt. A szünetben ezzel 2-0-ra vezetett a DVTK.

A térfélcsere után, az 50. percben Klimovich újfent remek labdát adott a szélről, Bright Edomwonyi viszont ordító gólhelyzetben nem találta el a labdát a büntetőterületen belül. Bánhatta, hogy nem tudta lezárni a meccset a Diósgyőr, a 62. percben ugyanis szépített a DVSC: Dzsudzsák Balázs kapura lövéséből gólpassz lett, Brandon Domingues kapott még bele jó ütemben, sarokkal a labdába, amely így a hálóban kötött ki.

Hogy újra nyílt lett a mérkőzés, azt jól mutatta az is, hogy a játékvezető, Pintér Csaba több sárga lapot is kiosztott a folytatásban. Próbálkoztak a debreceniek, a 79. percben például a harcos Domingues egyenlíthetett volna, 16 méterről leadott lövése azonban csemege volt a Diósgyőr kapusa számára. Hét perccel a lefújás előtt Acolatse passza után Jurek Gábor kerülhetett volna helyzetbe, Szécsi Márk azonban tisztázott előle. A felszabadítást követő szöglet után alakult ki a végeredmény, Marko Rakonjac fejesével megszerezte a harmadik gólját is a Diósgyőr, amely 3-1-re legyőzte a Debrecent.

Sikerével a Diósgyőr átmenetileg a tabella harmadik helyére lépett, vasárnap azonban újabb két meccsel folytatódik a hazai liga. A Debrecen továbbra is az utolsó előtti, 11. helyezést foglalja el.